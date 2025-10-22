La Bienal comienza esta tarde con una charla entre los seis finalistas en el Gran Teatro

La VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, la primera que se celebra tras la muerte del escritor el pasado 13 de abril, comienza ... esta tarde en Cáceres con la inauguración oficial a las 18.00 horas en el Gran Teatro presentada por la periodista y escritora Marta Fernández, a la que seguirá a las 18.30 una conversación entre los seis finalistas que aspiran al premio de 100.000 dólares a la mejor novela, cuyo ganador se conocerá el sábado.

Los finalistas de esta edición son Gustavo Faverón, de Perú, con la novela ‘Minimosca’; Pola Oloixarac, de Argentina, con ‘Bad hombre’; Ignacio Martínez de Pisón, de España, con ‘Castillos de fuego’; Sergio Ramírez, de Nicaragua, con ‘El caballo dorado’; David Uclés, de España, con ‘La península de las casas vacías’, y Gioconda Belli, de Nicaragua, con ‘Un silencio lleno de murmullos’.

‘Mario, un pez en el agua’

Tras esta charla, uno de los hijos del Nobel peruano, Álvaro Vargas Llosa, presentará a las 20.00 horas el espectáculo ‘Mario, un pez en el agua’, dirigido y adaptado por Edu Galán, un acto que contará con la participación de figuras como Ana Belén, Ángeles Mastretta, Magüi Mira, Ayanta Barilli, Juan Cruz, Juan Gabriel Vásquez, Raúl Tola, Pilar Reyes o Karina Sainz Borgo. Habrá además intervenciones grabadas de Joaquín Sabina y Aitana Sánchez-Gijón.

Las entradas para asistir tanto a la charla entre los finalistas como al evento posterior son gratuitas y se pueden recoger en la taquilla del Gran Teatro.