HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Bienal comienza esta tarde con una charla entre los seis finalistas en el Gran Teatro

C. M.

CÁCERES.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, la primera que se celebra tras la muerte del escritor el pasado 13 de abril, comienza ... esta tarde en Cáceres con la inauguración oficial a las 18.00 horas en el Gran Teatro presentada por la periodista y escritora Marta Fernández, a la que seguirá a las 18.30 una conversación entre los seis finalistas que aspiran al premio de 100.000 dólares a la mejor novela, cuyo ganador se conocerá el sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  6. 6 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  7. 7 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  8. 8 Un frente atlántico dejará cantidades importantes de lluvia y descenso térmico
  9. 9

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  10. 10

    La Junta critica con dureza a CSIF por reclamar la homologación salarial con otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Bienal comienza esta tarde con una charla entre los seis finalistas en el Gran Teatro