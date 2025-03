«Está bien que hayan cogido a los autores del robo en Atrio. Hay quien dudaba de nosotros» En el establecimiento ven difícil que puedan aparecer las 45 botellas de su selecta colección, aunque no pierden la esperanza: «Ojalá», apunta José Polo, propietario del hotel junto a Toño Pérez

Los propietarios de Atrio han recibido con alegría la noticia de la detención de los autores de su selecta colección de caldos. Toño Pérez ... y José Polo han preferido mantenerse en un discreto segundo plano desde el pasado 19 de julio, cuando la Policía Nacional anuncia la detención en Croacia de los supuestos ladrones. En aquel momento llegaron a reconocer que se habían enterado a través de HOY, ahora, una semana después Polo admite que las noticias que tiene de primera mano son pocas. «Realmente no sabemos nada», comentó ayer a este diario al ser consultado. Lo que no esconde es que para ellos ha sido importante la detención de los autores, más allá de que las 45 botellas de vino puedan aparecer o no.

«Está muy bien que los hayan cogido porque parece ser que había bastante gente que pensaba que lo habíamos organizado nosotros», se sincera. No entra en más detalles, pero las dudas que deja patente en su afirmación tienen que ver con el hecho de que al cerrar un acuerdo con la aseguradora, hubo personas que llegaron a pensar que se trató de una trama. Esa conjetura cae ahora como un castillo de naipes con las detenciones efectuadas por la Policía. «Siguen investigando», incide Polo sobre las pesquisas . No han sido llamados a declarar estos días, y no es probable según su versión que eso vaya a suceder a corto plazo al estar fuera. La aparición de las botellas no parece fácil. «Ojalá», sugiere Polo. Desde la Policía Nacional se indicó ayer que los presuntos ladrones aún no han sido extraditados, por lo que se mantiene el margen de 10 días para que sean trasladados hasta el Juzgado número 4 y que ser llamados a declarar como investigados. En relación a las botellas, en paradero desconocido, y sobre las que no ha vuelto a trascender ningún detalle, ya el agente mediador del seguro, de la correduría Sánchez Castañón, avanzó que a pesar de las esperanzas en un posible hallazgo de las mismas, será difícil que puedan aparecer todas. Sánchez Castañón ha cerrado otro acuerdo. En este caso a tres bandas, con el seguro y los dueños de Atrio, para que los vinos vuelvan a la propiedad original, si la Policía los encuentra. Al haber abonado la aseguradora la indemnización, los vinos serían para ella, como informó HOY, pero las negociaciones han permitido que, en ese supuesto, vuelvan a la bodega de Atrio.

