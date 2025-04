El Bellota Jet de Cáceres deja de celebrarse tras 27 ediciones por falta de apoyo económico

Los aviones de aeromodelismo que cada año, desde hace 27, surcaban en abril los cielos de Cáceres, dejarán de hacerlo en 2023. Bellota Jet, ... la concentración internacional de aeromodelismo que llegaba a concentrar en La Cervera a 100 aeronaves y a unas 6.000 personas durante un fin de semana del mes de abril se cae de la agenda primaveral.

El motivo para la finalización de este acontecimiento son las dificultades para la financiación, según explica Francisco Hernández Mogollón, presidente de la Agrupación Cacereña de Aeromodelismo. «El ‘Bellota Jet’ se termina por la falta de apoyo institucional, se trata de un evento que tiene un coste muy elevado, entre 10.000 y 15.000 euros, el año pasado costó 10.700 euros», explica el responsable de esta concentración desde sus inicios.

Desde 2008 es una cita que resulta deficitaria. La Junta de Extremadura aportó 3.000 euros y el Ayuntamiento 2.000 en 2022. En este último caso, explica Hernández Mogollón, la ayuda se concede por el procedimiento de concurrencia competitiva. «El dinero se abona dependiendo de las actividades que haya para financiar y se recibe como pronto seis u ocho meses después, lo que supone un trastorno tremendo para las arcas del club».

En varias ocasiones ha intentado negociar con el Ayuntamiento la fórmula para obtener la ayuda y establecer un convenio deportivo. «Sería normal en eventos que tienen un arraigo importante, tiene carácter internacional y es el único que está autorizado por la federación aeronáutica española de no competición para estar en su calendario, es un evento de primer nivel y el Ayuntamiento no acaba de entender su magnitud, está entre los tres más importante de Europa».

No tienen nada que ver en esta decisión las restricciones que aplicó el Ministerio de Movilidad el año pasado y que impedían llevar a cabo en La Cervera actividades con el aeromodelismo, ultraligeros y aviación civil. «Se paralizaron todas las actividades aeronáuticas, no se dieron cuenta e incluyeron el aeromodelismo, pero hicimos gestiones con Aesa y con Enaire y finalmente eso se resolvió en el mes de agosto, ese impedimento no existe para la celebración del Bellota, es puramente económico». Para Hernández es difícil que la cita se retome. «De momento este año no lo hay y el año que viene tampoco, necesitamos saber con el dinero con el que contamos de antemano».

Se pierde un acontecimiento importante para la ciudad y que daba dinamismo a la hostelería local. «La afluencia de público está entre los 6.000 y 8.000 personas y en su inmensa mayoría son aeromodelistas que vienen con sus familias de fuera y que se alojan en la ciudad, ese fin de semana es difícil encontrar hoteles en la ciudad porque se llenan enteros, y no solo un fin de semana, mínimo tres días y pueden ser cuatro o cinco días, porque aunque para el público era un fin de semana para los pilotos empezaba el viernes, que era cuando se hacían las pruebas de aptitud, trae mucho dinero a la ciudad». Añade su organizador que los participantes portugueses han sentido «muchísimo» la supresión de esta cita, igual que los franceses, alemanes o ingleses. «El evento se conoce en Argentina, Chile, estoy recibiendo muchas llamadas, pero la realidad es la que es». La asociación n nacional de aeromodelismo también ha lamentado la supresión de esta cita.

Orígenes

El espíritu del Bellota Jet se inició en los años 90. «Un grupo de entusiastas del aeromodelismo muy jóvenes nos reuníamos en Feria, nos juntábamos los de Cáceres y de los pueblos y eso iba creciendo, un día decidimos hacer un evento con proyección nacional, me recorrí media España para ver otros acontecimientos de este tipo, así nació Bellota Jet, pasó de ser una pachanga informal a ser algo bien estructurado, bien organizado y con proyección de futuro», señala el organizador de la cita.