Los belenes más originales de Cáceres: globos, playmobils y una virgen recostada

No hay Navidad en Cáceres sin ruta de belenes. Por octavo año consecutivo, la Asociación Belenista de la Diócesis de Coria-Cáceres, en colaboración con ... el Ayuntamiento, ha lanzado un listado con los nacimientos más relevantes de la ciudad. Este año se incluyen 30. El año pasado se alcanzaron los 27.

Y este lunes se cerró el plazo de inscripción en el concurso municipal. La respuesta ha sido la mayor de los últimos años, según precisa Jorge Rodríguez Velasco, presidente de la Asociación Belenista de Cáceres y miembro del jurado del certamen. Hay, en concreto, 43 montajes que optan a convertirse en los mejores de la capital. Lo normal, comenta, es que el dato no rebasara la treintena. «La tradición belenista se mantiene y va a más», ilustra.

De los 30 belenes que integran la ruta, 16 pertenecen a instituciones religiosas, nueve a empresas, colectivos y organismos públicos y cinco a escaparates. Dentro de esta selección hay varias propuestas que destacan por su originalidad.

La Fundación Mercedes Calles, en la plaza de San Jorge, sigue haciendo un guiño hacia el público infantil en estas fechas y en esta ocasión su montaje está hecho con 3.000 globos. Es obra de Jorge Carrón, todo un artista de la globoflexia originario de Navaconcejo. La entrada es libre.

Ampliar Belén de la iglesia de Santo Domingo, con la Virgen recostada. JORGE REY

Sorprendente es también la propuesta que este año hacen los franciscanos en la iglesia de Santo Domingo. «No deja indiferente a nadie, para bien o para mal», señala Fray Miguel Ángel, vicario de la Fraternidad Franciscana de Cáceres. Uno de los aspectos que más llama la atención es la postura en la que se ha colocado a la Virgen María. No está sentada, sino que se encuentra recostada, «descansando del parto», ilustra el fraile al tiempo que precisa que este nacimiento se ha querido abordar desde la óptica de la pobreza.

Se ha recurrido a imágenes que están durante todo el año en el templo, que han sido caracterizadas con ropas hebreas. No faltan los aperos de la tierra entre el material de atrezo ni la escultura de San Francisco.

En la ruta belenista hay, además, clásicos que nunca faltan. Visita casi obligada es pasarse durante estas fechas por la residencia de mayores Ciudad Jardín del Paseo de Cánovas, más conocida por sus anteriores inquilinas: las Hermanitas de los Pobres. A su 'hall' ha regresado la recreación de la Ciudad Monumental en la que no falta detalle.

Dentro de los montajes más monumentales de la ciudad está el que cada año monta la Diputación Provincial de Cáceres: figuras en movimiento, sonidos de ambiente, cambio de luces... Está instalado sobre una estructura de madera de 60 metros cuadrados. Entre las novedades de este 2024 aparecen algunos pastores, la escena de una abuela con sus nietos o la figura que representa a un Empalao de Valverde de la Vera.

Muy cerca de aquí, en el Palacio de los Golfines de Abajo, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno ha vuelto a apostar por dar una vuelta al mundo a través de sus nacimientos. Bajo el título 'Noche de amor' y de la mano de la Colección Basanta-Martín (a juicio de los expertos, una de las colecciones particulares más importantes del mundo) se ofrece un recorrido con una alta dosis etnográfica. Ayer precisamente su propietario, Antonio Basanta Reyes, ofreció una visita guiada por esta singular propuesta.

El belén de Diana González no forma parte de la ruta diseñada por la Asociación Belenista pero sí es uno de los inscritos en el concurso municipal. Tiene la particularidad de estar compuesto por figuras de Playmobil. Ocupan el garaje de su unifamiliar, situado en el número 12 de la calle El Juncal, en el barrio de Montesol. «Algunas piezas, como el circo romano y las pirámides las he tenido que comprar de segunda mano porque ya no se fabrican», cuenta esta vecina, que se sumergió en el universo de los clicks de la mano de sus hijos, de 14, 16 y 18 años.