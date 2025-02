Los bares de la Conce de Cáceres programan animación diurna en la 'feria chica' de San Miguel

Paco Díaz CÁCERES Jueves, 29 de septiembre 2022 | Actualizado 30/09/2022 13:32h. Comenta Compartir

Este fin de semana regresa el formato de feria de día por San Miguel con una programación elaborada por el Ayuntamiento de Cáceres y que cuenta con la colaboración de parte de la hostelería local, sobre todo la de la plaza de la Concepción. La primera actividad de esta celebración comenzó ayer jueves con la instalación de un mercadillo con doce puestos en el paseo de Cánovas, el cual estará abierto hasta el domingo.

En la plaza de la Concepción dos establecimientos sí han decidido programar actividades especiales para atraer más público y ambientar este día. Son las cervecerías La Conce y Nuevo Rialto, que traerán este sábado a su plaza a The Ruffos. Este grupo interpretará diferentes géneros como el rock, el soul, el funk o el R&B y actuará a partir de las 17.00.

Hoy comienza la feria en horario de 13.00 a 22.00 horas en «vías peatonales o semipeatonales que por sus características lo permitan», según precisó el Consistorio.

El sábado será el día grande de San Miguel. En el paseo de Cánovas habrá un parque de atracciones efímero que incluirá bolas saltarinas, hinchables, pista o multijuego. Estará dirigido a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. Todas las atracciones serán gratuitas. También habrá una hora sin música para las personas con sensibilidad auditiva, de 18.00 a 19.00 horas.

La feria se articula sobre dos grandes ejes: las propuestas lanzadas por el Ayuntamiento, dirigidas principalmente a un público familiar, y la feria de día de la hostelería.

Si se organizan conciertos de pequeño formato o la actuación de charangas, deberán realizarse fuera de los horarios comprendidos entre las 15.00 y las 17.00 horas. Las charangas, en concreto, tendrán que ser itinerantes para evitar posibles molestias por ruidos.

Además, no está autorizada la colocación de pantallas de televisión en las zonas donde se celebre la feria de día. La decoración no podrá suponer un obstáculo para la libre circulación peatonal y rodada. Y el Ayuntamiento aconseja que se use un único hilo para la música de ambiente.

Bares

Los propietarios de los locales hosteleros, si deciden participar, deberán elegir entre sacar barras o sacar las terrazas.

Así, algunos establecimientos ya se preparan para San Miguel, mientras que otros han decidido no llevar a cabo ninguna acción especial por esta celebración. Es el caso de, por ejemplo, La Cafetera (calle Obispo Ciriaco Benavente), el Gran Café (calle San Pedro de Alcántara) o el bar Poppy (plaza de la Concepción), donde únicamente esperan que este contexto aumente la afluencia de clientes en su locales. Sin embargo, en el caso del Gran Café, estará disponible su terraza, algo habitual en este conocido local cacereño.