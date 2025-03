La barbería-museo de Germán en Cáceres

Una fotografía en blanco y negro de Elvis Presley cantando y tocando la guitarra, preside la barbería de Germán Iglesias en la calle Argentina. «Coloqué ... la fotografía de Elvis porque normalmente pongo música de los años 50 y 60», explica este peluquero de 52 años, nacido en Cáceres, al que le gusta mostrar los tesoros que tiene en su negocio, cosas que llaman la atención al que entra por primera vez a cortarse el pelo en este lugar.

En un lateral de la peluquería tiene una colección de aparatos de radio antiguos, los de teclas amarillas que se hundían, altavoces y enormes ruedas para mover una línea para sintonizar emisoras entre evocadores nombres de lugares: London, París... Al lado hay un mueble radio, una especie de cómoda dividida en cuatro partes: en una está el altavoz, en otra un gran aparato de radio, en la tercera estaba un tocadiscos que falta, y en la cuarta el lugar para guardar discos.

En una vitrina tiene expuestos antiguos aparatos de cortar el pelo o la barba. «Esta es una joya», dice Germán sacando de la vitrina una pequeña caja rectangular que pone que ha sido fabricada en Inglaterra. «Es de 1959. Es una maquinilla de afeitar de viaje, en el que tú afilas en la caja la hoja». Coloca una cuchilla en una zona de la caja y moviendo una palanca, hace que la cuchilla se desplace por la base de la caja que es un piedra de afilar.

En otra zona del negocio tiene viejas navajas de barbero, de las que se abrían y el profesional rasuraba con destreza los cuellos enjabonados con suaves brochas de afeitar.

«Todas estas cosas las han donado los clientes, que me las han ido trayendo –recalca–. Algunas son aparatos que usaban cuando estaban en Alemania de emigrantes».

De hortera a moderno

También tiene sillas antiguas, que están en el establecimiento desde que empezó, aunque señala que parte del mobiliario lo tuvo que cambiar.

«A mí me gustan todas las cosas antiguas –afirma–, pero, claro, no se puede coleccionar de todo y por eso empecé con las radios y ahora también colecciono relojes. Relojes puedo tener cerca de 600, pero claro la mayoría son malos. La gente me los regala y yo encantado».

En el centro de su negocio, rodeado de cosas de otros tiempos, se sincera: «La verdad es que ahora, el mismo que antes te decía que eras un hortera ahora dice que eres un vintage. Ahora resulta que eres un moderno».

Sobre un gran espejo que está frente a un sillón giratorio, tiene lo que cobra por su trabajo: «Corte de caballero 9 euros. Lavado y corte de caballero 10 euros. Corte de niño 7 euros. Lavado y corte de niño 8 euros. Arreglo de barba 4 euros. Corte de pelo y barba 12 euros».

La porra del corte de pelo

A unos centímetros de la lista del precio de los cortes de pelo, sujeto en la pared, hay una gran cartulina con 100 celdillas: del 00 al 99. Es una cartulina como las que se ponen en los bares para los sorteos de una cesta de Navidad. Se le pregunta qué es eso y lo explica: «Es una porra. Todo el mundo me decía '¿Germán, no tienes lotería de Navidad?' 'No'. 'Hombre pues pon una porra con una cesta de Navidad, pon algo, anda'. Entonces se me ocurrió hacer una porra en el que al que le toque tiene gratis el corte del pelo todo el año 2024».

Para participar hay que pagar tres euros por número. Gana el que tenga los dos últimos números del Gordo de Navidad del 22 de diciembre. La iniciativa ha tenido éxito, porque casi todas las celdillas están escogidas.