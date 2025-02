La bajada de las ratios permite a los colegios cacereños mantener todas las unidades

La bajada de las ratios que anunció la pasada semana la consejería de Educación y que fija en 22 el número de alumnos por aula ... en primero de Infantil a partir del curso 2023/24 ha evitado la supresión de varias unidades en colegios concertados de la ciudad que estaba prevista por la administración regional. La nueva medida, de la que ya estaban informados los directores de los centros antes de anunciar la bajada de la ratio, hace que quede sin validez una estrategia, la del recorte de aulas, que siempre resulta impopular por la supresión del empleo que supone. Desde el pasado día 1 las familias que quieran escolarizar a sus hijos en Infantil 3 años tienen que formalizar la solicitud.

Según la información recibida de la consejería de Educación la idea era ofertar 75 plazas menos en relación a las lanzadas el año pasado y pasar de 994 a 919. Son números de escolarización local que actualmente, y después de la medida adoptada, aún están en revisión y se darán a conocer definitivamente la semana que viene, aunque está confirmado que no habrá ninguna supresión de unidades.

Las tres unidades menos que se iban a ofrecer pertenecen al colegio Nazaret, al Diocesano y al Sagrado Corazón. En este último centro, aunque el curso anterior se había ofertado dos unidades de 25 plazas cada una solo recibió 18 solicitudes, por lo que solo tuvo en funcionamiento una de ellas, según indica Educación. Desde el colegio remarcan que ofrecerán las dos líneas.

Cerca de un tercio de las plazas que se ofrecen en la ciudad para escolares de tres años quedan sin cubrir

Cuatro centros escolares públicos cuentan en Cáceres con aulas experimentales para niños de uno a dos años

Sobre el Nazaret y el Diocesano, Educación informó de que aunque se iba a ofrecer una sola unidad de 25 en ambas, una de ellas quedaba pendiente de las solicitudes que registraran y se habilitaría un aula más en el centro que más recibiera, con lo que la previsión era que solo se perdiera una unidad de alguno de estos dos colegios que se encuentran en el mismo distrito, en el que además se suprimió el curso pasado una unidad en el colegio Extremadura. La medida generó descontento entre la comunidad educativa. El año pasado, ya con la reducción, se cubrieron todas la plazas ofrecidas, 25. No se trata de una zona, la de Pinilla-Mejostilla, en la que más plazas escolares sobran. De las 200 que se ofertaron el año pasado se ocuparon 173. En la zona dos, la de la Plaza de Toros y Antonio Canales, de un total de 75 plazas ofertadas, en tres colegios de una sola unidad por línea, solo se llegaron a cubrir 33, menos de la mitad. Pese a que la situación varía entre unas zonas y otras, la situación de la natalidad hizo que el año pasado se quedaran un total de 373 plazas sin ocupar y que todos los niños nacidos en 2019 pudieran optar al colegio deseado para cursar primero de Infantil. Se ocuparon 622. Este año la Consejería de Educación tiene previsión de ofrecer plazas para 672 escolares, menores nacidos en el 2020 que se prevé soliciten un puesto escolar para el curso 2023-2024. Es probable que con la limitación a 22 alumnos como máximo este año haya centros que no puedan absorber toda la demanda. El Alba Plata, por ejemplo, el año pasado tuvieron una demanda de 46 alumnos para dos aulas. Con esos mismos números este año no habría plazas para todos.

La bajada de la natalidad simplifica los procesos de matriculación de los centros, pero pone en riesgo la supervivencia de plazas escolares. El propio secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha reconocido en distintas ocasiones que los colegios, con el tiempo, terminarán siendo de una línea de forma general.

Recortes

En Cáceres desde el año 2016 se ha ido suprimiendo plazas escolares, una medida de la que se han visto afectados ocho centros escolares de Primaria y Secundaria de la ciudad. Ese año hubo una reducción considerable de plazas.

En septiembre se anunció que en las Carmelitas se eliminaba una línea de cuarto de la ESO y en el San Antonio de Padua y en las Josefinas se recortaría una línea de tercero, donde se pasó de dos a tres aulas. En este centro y en las Carmelitas se suprimió después una unidades el primer ciclo de la ESO. Las Josefinas ofertaban de partida tres clases para primero de ESO que finalmente quedaron limitadas a 60, dos clases, lo que hizo que se perdiera una línea.

La pérdida de líneas se va compensando en la ciudad con el programa experimental Aulas 1-2, que en Cáceres lo tienen implantados cuatro centros: el Cervantes, el Extremadura, el Gabriel y Galán y el Pizarro.

En cuanto a las escuelas infantiles de la ciudad hay seis: la Cometa, La Rayuela, Payaso Fofó, Virgen de la Montaña, Santa Bárbara y Santa Lucía. Entre todas suman un total de 554 plazas para cubrir la franja entre cero y tres años.