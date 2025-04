Bailar en Cáceres es sentir, sufrir y amar

Insertar en un discurso una frase célebre siempre funciona, bien lo saben los políticos. Tengo que reconocer que he 'googleado' antes de empezar a escribir ... esta sección a la búsqueda de una sentencia rotunda y bella sobre la danza, y que he encontrado una que está a la altura. Es de Isadora Duncan, una de la más célebres bailarinas de la historia. Ella dijo que «bailar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, sufre y siente, ¡usted baila!». Y todo esto viene al hilo de la celebración ayer del Día de la Danza. Tanto el Conservatorio Elemental de Danza como el Profesional han llevado a cabo actividades y han mostrado al público sus creaciones. El miércoles en el Gran Teatro todo el alumnado del Conservatorio Profesional participó en una gala. El día siguiente fue el turno del Conservatorio Elemental, en el que los casi 90 alumnos de este centro, con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años mostraron una selección de sus mejores coreografías y estrenaron un nuevo espectáculo coreográfico.

La danza ha llenado esta semana, y también lo han seguido haciendo los libros, que se venden a espuertas en las casetas de las nueve librerías de la Feria del Libro. Papel que no para de contarnos historias. Además de las presentaciones que se han hecho en la caseta oficial otros nuevos libros de autores cacereños se han vendido en los puestos de las librerías. Uno de ellos es el de Ana María Hernando, la fundadora de la escuela Sbelta. Se llama 'Jarabe de sol', y es la historia de un manuscrito perdido en un desván del que nadie sabe nada. También está el poemario 'Los nombres de la nieve', de Dionisio López.

San Jorge pasó por la ciudad como un verdadero torbellino, pero las actividades del patrón no han terminado. La Asociación Fraternal San Jorge organizó el jueves una mesa redonda bajo el título 'Visiones de la festividad de San Jorge'. Los concejales José Ramón Bello, Esperanza Díaz García y Alonso Corrales participaron en esta cita.

Nunca deja de sorprendernos el nivel de actividad de la sala Belleartes, que ayer inauguró la instalación de arte visual de Adriana López Ave 'Lenguajes inhabilitados', «en donde se aborda el arte como lenguaje de conexión con las emociones y los procesos vitales, permite la reflexión alrededor de escenarios que generan tramas, conflictos, fragmentos de comunicación significativa a partir de atmósferas reconocibles por los materiales utilizados», explican en una nota.

El Museo Vostell-Malpartida ofrece también una muestra a la altura de este espacio, uno de los más mágicos de Extremadura. El artista, cineasta y crítico de arte portugués Ernesto de Sousa es el protagonista de una exposición que se inauguró el pasado jueves, en la que pueden verse multitud de imágenes, cartas, reflexiones por escrito, documentación preparatoria de actividades que documentan la amistad y reconocimiento mutuo entre Vostell y Sousa. El día de la inauguración el periodista y gestor cultural Rui Eduardo Paes y la esposa del artista, Isabel Alves ofrecieron una charla en la que acercaron a los asistentes al talento creador y la personalidad desbordante de Sousa.

Otra exposición más, pero no será la última de la que hablemos a lo largo de estas líneas. Se llama 'África más cerca' y está compuesta por piezas de diversos países de África. Según el misionero comboniano Miguel Ángel Llamazares se trata de una colección de máscaras que acerca el mundo espiritual. Piezas de artesanía, de uso cotidiano, una colección de instrumentos musicales y elementos que muestran el cristianismo en África integran esta exposición, que puede verse en el Centro Juvenil Ágora, en la iglesia conventual de Santo Domingo en Cáceres.

Ahora sí que abordamos la última exposición de este Cacerescaparate. En el café restaurante Aquario puede verse una muestra del pintor Alfonso Barriga. No nos vamos mucho del centro. La sala Boogaloo también está muy activa y no para de haber conciertos, cada cual más interesante. El jueves estuvo la banda viguesa The vodoo bandits que presentó su primer álbum 'Cocodrilia: cumbia Surf a la Tumbita´s Way'. Según la información que pasa la propia sala se trata de un álbum con influencias de la chicha o la cumbia psicodélica y que ha sido grabado prácticamente en directo en su bar de referencia 'A casa de arriba', «de donde les cuesta horrores salir» y mezclado en Eclipsis Studio, informa esta sala.

De la música al humor, ese antídoto tan necesario contra muchos de los males que nos acechan. Ayer viernes y hoy sábado el Gran Teatro acoge a un dúo clásico entre los clásicos del humor: Faemino y Cansado, con el espectáculo '17 veces'. Solamente hay que leer el resumen del espectáculo para echarse unas risas: «según la tradición Kaon Lin de la bimilineraria cultura china, el dios Kuan Lon, la única deidad que vive en una cantimplora, permite a un ser humano gozar de clarividencia catorce veces en una vida. Faemino y Cansado se pasan por el forro la tradición Kaon Lin de la bimilenaria cultura china, como otras muchas, y sostienen que catorce son pocas y que ellos ya van por diecisiete». La cita es a las 20,30 horas, aunque para el espectáculo de hoy quedan pocas entradas.

Nos vamos con una más de teatro. Hoy sábado a las 20,20 José A. Lucia representa 'Alacrán', de la compañía Murática y dirigida por Román Podolsky. La cita es en la acogedora sala Maltravieso, la apuesta de Isidro Timón por el arte escénico independiente, que se ubica en la calle Parras.