Ampliar Melendi en un concierto en Cáceres en el año 2019. HOY

El Ayuntamiento anuncia la suspensión de los conciertos de Melendi, Morat y Luis Fonsi en Cáceres El consistorio señala que el artista asturiano les comunicó la anulación de su actuacion, no así la empresa que organiza los otros dos recitales, que no ha puesto a la venta las entradas y no ha dado explicaciones