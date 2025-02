El Ayuntamiento propone ponerle al Gran Teatro de Cáceres el nombre de la actriz Társila Criado

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, propuso este miércoles en la reunión del Consejo Rector del Gran Teatro añadir al nombre de este recinto el ... de la actriz cacereña Társila Criado, considerada una de las grandes figuras del teatro dramático del siglo XX en nuestro país. La propuesta no tuvo buena acogida y recibió la negativa de los representates de Partido Popular, Ciudadanos y Podemos.

La concejala Raquel Preciados, de Ciudadanos, mostró su desaprobación basándose «tanto en el fondo como en las formas». Por un lado indicó que como historiadora no defiende añadir al Gran Teatro el nombre de Társila Criado puesto que el recinto cultural es conocido por toda la ciudadanía por la denominación actual y la figura que se propone es «opaca», poco conocida. Tampoco le parece adecuado que la propuesta se haga directamente en el Consejo Rector del Gran Teatro sin pasar por el Ayuntamiento y ve, de fondo, el interés del concejal no adscrito Teófilo Amores por asignar nuevos nombres a calles y espacios. Según Preciadoss un cambio así debería pasar por un proceso participativo y no iniciarse de la forma que hizo Salaya.

El concejal popular José Ángel Sánchez Juliá mostró su desaprobación a esta iniciativa para el principal recinto cultural de la ciudad. Bajo su punto de vista no hay «una demanda social» que haga necesario añadir ese nombre al del Gran Teatro. A su juicio el procedimiento tampoco ha sido el adecuado.

Información

El historiador Fernando Jiménez Berrocal, responsable del Archivo Histórico Municipal, ha recopilado en un informe toda la información referente a esta actriz, que nació en Cáceres en 16 de enero de 1896, en el Rincón de la Monja. Se inició en la interpretación a los ocho años y, según la documentación recogida, «fue descubierta por los hermanos Álvarez Quintero». Muy activa durante los años de la II República tras la Guerra Civil tuvo su propia compañía, en la que iniciaron sus carreras actores como Manuel Alexandre, Pedro Peña Nuria Espert.

Entre otras representaciones interpretó en 1943 Don Juan Tenorio, en el papel de Doña Inés. Estuvo presente en la primera representación de teatro profesional, Edipo Rey, de Sófocles, que se volvió a celebrar en el teatro romano de Mérida después de la Guerra Civil, junto a Paco Rabal y Nuria Espert, según este informe.

Se despidió de las tablas en 1975 interpretando junto a Manuel Gallardo un 'Tirano Banderas' de Valle Inclán. Vivió sus últimos años en su casa madrileña de Príncipe de Vergara, donde falleció el 28 de julio de 1985.

El auditorio del Parque del Príncipe cuenta con un grafiti de esta actriz que se llevó a cabo en una reciente intervención por autores profesionales.