El Ayuntamiento de Cáceres unifica en un gran contrato de 2,2 millones todas sus telecomunicaciones

El Ayuntamiento de Cáceres ha publicado la licitación para contratar los servicios de telecomunicaciones de todos sus organismos, con un presupuesto de 2.204. ... 194,08 euros, IVA incluido, y una duración de cuatro años sin posibilidad de prórroga. El contrato regulará la gestión integral de la conectividad municipal y afectará tanto al propio Consistorio como a organismos autónomos, consorcios y entidades locales menores, con la finalidad de modernizar, ampliar y mantener en condiciones óptimas toda la infraestructura de comunicaciones.

El pliego establece que el adjudicatario deberá encargarse de la telefonía fija, la telefonía móvil y de datos en movilidad, la red corporativa multiservicio, los accesos a internet, la seguridad asociada, la red wifi en edificios municipales, los servicios de videoconferencia y la formación en tecnologías de la información y la comunicación para el personal municipal. Todo ello deberá estar plenamente operativo en un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato, asegurando la continuidad del servicio en el proceso de transición desde el proveedor saliente. La duración del contrato será de cuatro años y los equipos suministrados pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento salvo el equipamiento de operador en los accesos.

En el apartado de telefonía fija, el contrato abarca la provisión de líneas en todas las dependencias municipales, con integración de numeración pública y privada, portabilidad de los números existentes y soporte para llamadas a la red pública. Se incluyen también servicios adicionales como telefonía IP mediante 'softphone', tarificación y mantenimiento de la plataforma. Se prevé la renovación de terminales de sobremesa compatibles con VoIP y con las centralitas municipales, con pantalla gráfica retroiluminada y manos libres .

Acceso a internet

En cuanto a la red corporativa y el acceso a internet, se mantendrá una Red Corporativa Multiservicio única con un acceso principal en el edificio de Gran Vía y un acceso de respaldo en la sede de la Policía Local, ambos mediante fibra óptica dedicada de 10 gigabits por segundo. El adjudicatario deberá garantizar un caudal mínimo de 600 megabits simétricos en la sede principal y 500 en la Policía Local, así como accesos individuales de un gigabit en determinados centros. También se contemplan accesos alternativos de seiscientos megabits para usos específicos como formación o eventos.

El contrato incluye el mantenimiento de la red de fibras ópticas municipales, la provisión de direcciones IP públicas, la seguridad avanzada con cifrado, monitorización activa, detección de intrusos y microsegmentación, y la integración con el sistema municipal de gestión de eventos de seguridad. Se exigirá un plan de contingencia y continuidad de negocio con capacidad de recuperación ante desastres y respaldo de centros de proceso de datos.

Wifi municipal

La red wifi municipal será renovada con nuevos puntos de acceso gestionados en la nube, cableado estructurado, alimentación PoE y medidas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad. También se prevén servicios de monitorización de usuarios, registros de actividad conforme a la normativa de protección de datos, filtrado de tráfico y soporte y mantenimiento permanente. El contrato incorpora igualmente servicios de videoconferencia, incluyendo el suministro y mantenimiento del equipamiento correspondiente.

El pliego obliga a los licitadores a presentar un plan de formación anual de al menos 25 horas presenciales, complementadas con formación online, para el personal designado por el Ayuntamiento. Se contemplan reuniones trimestrales de seguimiento del servicio, informes automáticos y trazabilidad de incidencias.

En definitiva, el contrato de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Cáceres supondrá una renovación completa de la telefonía fija y móvil, del acceso a internet, de la red corporativa, de la seguridad de las comunicaciones, de los servicios wifi y de las herramientas de videoconferencia.

La licitación incluye la provisión 195 terminales móviles adaptados a distintos perfiles de uso y la renovación de los teléfonos fijos IP de oficina. Con ello se busca garantizar un servicio unificado, seguro y de calidad que cubra las necesidades actuales de la administración y siente las bases para proyectos futuros de transformación digital y ciudad inteligente.