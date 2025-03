El Ayuntamiento de Cáceres se persona en el litigio judicial de la Torre de los Pozos

El Ayuntamiento de Cáceres se persona en el procedimiento judicial abierto por la Torre y el Baluarte de los Pozos. El asunto ha llegado al ... pleno municipal de este jueves y los grupos políticos han respaldado por unanimidad la decisión que tomó el pasado 23 de septiembre el equipo de Gobierno en su reunión semanal de los viernes.

Se trata de un litigio abierto por los hermanos Luis y Fernando Quirós, que se atribuyen la propiedad de esa parte de la muralla almohade. Habían pedido al Ayuntamiento a través de un escrito de su abogada, Begoña de Lucas, que no continuara con la intervención prevista en la primera fase de la muralla. «Una cosa es garantizar la seguridad y solucionar la grieta del espigón y otra comerse medio jardín», denunció a este diario la letrada de los demandantes, Begoña de Lucas. Afirma contar con el respaldo documental del registro de la propiedad y un contrato de alquiler que hasta ahora venía pagando el Consistorio.

De hecho, la letrada ha enviado un burofax en las últimas fechas para recordar que se adeudan los tres meses anteriores.

Los hermanos presentaron un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y ha sido admitido a trámite en un decreto. El equipo de Gobierno asegura que todo es conforme a la legalidad por lo que decidió inscribir en el inventario de bienes ese tramo de la muralla. Los hermanos rechazan ese acuerdo, que ya se aprobó en pleno en mayo. «Pedimos una revocación parcial de dicho acuerdo», incide la abogada. Sería revocación parcial ya que hay partes de la muralla que se han inscrito y sobre las que los hermanos no reclaman ningún derecho.

Lo que ha hecho el Ayuntamiento en el pleno de hoy ha sido acordar su personación en el proceso judicial relativo a la «aprobación de alta en el Inventario de Bienes del tramo 9 de la Muralla de Cáceres». Los grupos han respaldado la postura adoptada por el Ejecutivo.

Ha sido el primer asunto del orden del día. A lo largo de la sesión se aborda la reforma de la ordenanza del taxi para que no compute el periodo de pandemia a efectos de antigüedad de los vehículos y favorecer así al sector por el impacto de la covid. Se ha aprobado por unanimidad. También se ha aprobado definitivamente la nueva ordenanza de terrazas que permite los anclajes al suelo y crea una comisión técnica para velar porque no haya zonas saturadas. Sólo se han abstenido los dos concejales presentes de UP. Faltan su portavoz, Consolación López y también el alcalde, Luis Salaya.

Por último, se debatirán dos mociones. El PP pide en la suya la supresión del impuesto de plusvalía y los concejales no adscritos Mar Díaz y Francisco Alcántara plantean que reabra el Matadero municipal, cerrado desde hace años como la mayoría de los de las principales ciudades.

Por otra parte, una decena de personas se han manifestado sin incidentes a la puerta del Consistorio contra la mina de litio y denuncian su cercanía con las instalaciones del hospital universitario. La concentración ha sido controlada por miembros de las fuerzas de seguridad pero se ha desarrollado con normalidad.