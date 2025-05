El Ayuntamiento de Cáceres paga horas extra para evitar el cierre de instalaciones

El Ayuntamiento ha recurrido al pago de horas extra a trabajadores de la casa para cubrir el servicio en centros municipales y evitar así su ... cierre. Ello se debe a la finalización de los contratos que corresponden al plan de empleo de la Junta de Extremadura sin que se haya producido todavía la incorporación de los nuevos seleccionados.

El concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, explica que se ha tomado la decisión de contar con personal propio para solventar el problema, de tal forma que se ha hecho una consulta previa a los funcionarios interesados para que, aquellos que quisieran, pasasen a realizar funcionales adicionales que se retribuyen de forma complementaria al propio sueldo.

Es una de las medidas principales que se han adoptado para que no se produzca la situación de años atrás, cuando casas de cultura, centros cívicos o turísticos tuvieron que cerrar de forma temporal ante la baja de los trabajadores temporales y el retraso en la llegada de los nuevos. El asunto viene siendo recurrente. La falta de personal ya llegó a mantener cerrada durante al menos un mes hace años la oficina de turismo de Santa Clara.

Son puestos que se cubren con el personal del denominado Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo. La llegada de estos profesionales permite dar cobertura completa a los centros municipales con puestos como los de ordenanza o guarda-portero. También supone una aportación notable para el servicio de ayuda a domicilio. Solo ahí, con la última convocatoria, figuran 65 trabajadores de los 153 que se van a incorporar. Se va a contar también con 36 ordenanzas, 15 auxiliares de administración, 10 guardas-porteros y 12 auxiliares de información de turismo, entre otros. Se incluyen 10 plazas para personas con discapacidad.

Las bases para optar a uno de estos puestos enfocados a personas sin empleo se publican en la web del Ayuntamiento. La selección la hace el Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe). La partida total de Cáceres es de más de tres millones de euros, de los que la Junta de Extremadura aporta 2,6 millones y el Ayuntamiento 493.000 euros.

El edil de Recursos Humanos cree que se ha solventado con solvencia el problema que se genera entre la salida de unos trabajadores temporales y la llegada de los nuevos, que se espera que se produzca en cuestión de semanas. La selección de los mismos ya está en marcha. Serán contratos a tiempo completo o parcial por 12 meses.

«Se hizo una petición a los propios trabajadores de la casa para ver quiénes querían estar abriendo y supervisando y cerrando las instalaciones. Eso afecta a algunos centros cívicos, casas de cultura, museos... Esto se ha cubierto con personal del Ayuntamiento», reconoce Emilio Borrega.

Los trabajadores han hecho horas extra de forma voluntaria: pueden cobrarlas o compensarlas con días de descanso

Un ejemplo es el de el centro turístico de Bujaco, en el que funcionarios municipales se han venido encargando de atender a los visitantes que acuden a disfrutar de una de las vistas más atractivas de la ciudad. «Me lo ofrecieron y me parece bien, hasta que lleguen los nuevos. Yo no estoy en este punto aunque me he adaptado sin problemas», reseña un trabajador mientras da detalles a un grupo de turistas en el último festival de las aves.

Unos 20 funcionarios

Emilio Borrega remarca que los servicios han sido siempre voluntarios. «Ningún trabajador que no quisiera hacerlo ha participado», aclara. Unas 20 personas se han sumado a los mismos y han pasado a cobrar esas horas extra. También pueden elegir ser remuneradas en días de descanso. Según detalla el edil, clubes usuarios de pabellones y campos de fútbol, como el del Nuevo Cáceres, han atendido la apertura y cierre. «Siempre bajo la supervisión municipal», puntualiza.

El servicio de ayuda a domicilio también se ha visto afectado, ya que cuenta con 65 profesionales además de los que aporta la concesión. Por contrato, se ha tirado de una bolsa de horas para mantener la cobertura, aunque no al completo.