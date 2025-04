El Ayuntamiento de Cáceres paga 18.148 euros a la empresa de la pista de hielo por 4.500 entradas

El Ayuntamiento pagará 18.148 euros al empresario de la pista de patinaje en la Plaza mayor para que le facilite un paquete de ... entradas. Serán exactamente 4.500. Así lo aprobó la Junta de Gobierno Local el pasado 15 de diciembre, aunque de dicho acuerdo no se informó posteriormente en la comparecencia que cada semana suele realizar el concejal de Economía y portavoz, Ángel Orgaz. En esa reunión del Ejecutivo que preside el alcalde de abordó un expediente de contratación menor coordinado desde el Negociado de Festejos en el que se planteaba la «autorización y disposición del gasto» para la adquisición de esas entradas y «su distribución entre los ciudadanos en riesgo de exclusión social».

En dicho expediente constan un anexo sobre la «conveniencia y necesidad de contratar», el presupuesto que presentó el empresario que gestiona la pista de hielo, y que era de 14.999 euros más IVA y un documento de la Intervención municipal que avalaba la existencia de crédito. De esa forma, el alcalde aprobó «autorizar y disponer» dicha operación de gasto y adjudicar el contrato menor a la empresa A. García Grupo SL, según lo previsto en el artículo 118, se destaca, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La novedad no es solo que el Ayuntamiento se embarque en un gasto de 18.000 euros en entradas para esa atracción navideña, que pone en marcha un particular, sino también que hay cambios sustanciales con respecto a lo anunciado el 23 de noviembre. La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, había explicado en la Comisión de Cultura que la empresa ponía 4.500 entradas a disposición del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) para que la pista pudiesen disfrutarla de manera gratuita familias desfavorecidas de la ciudad. Era, según se dijo entonces, una contrapartida al Consistorio por la ocupación del espacio público. Así, el importe de la tasa por ocupación del espacio público se destinaba íntegramente a la adquisición de entradas para esas familias con menos recursos.

«Estas entradas favorecerán que todos los niños y sus familiares, sin excepción, puedan disfrutar de esta actividad navideña», adelantó Carrasco sobre esa contrapartida. Sin embargo, solo tres semanas después se ha producido un cambio y el Consistorio deberá tirar de sus propios recursos para pagar las entradas. La operación abordada en Junta de Gobierno se materializa así «para poner a disposición del IMAS las entradas de la pista de hielo cumpliendo la legalidad», se limitó a responder este martes el equipo de Gobierno, a consultas de HOY sobre este asunto.

El Gobierno local explica que no pidió más ofertas para hacer esa adjudicación directa al tratarse de un contrato menor

La particularidad es, en este caso, que desde el Consistorio se exige a la empresa el pago de la tasa que le corresponde: «El propietario va a pagar la tasa correspondiente por la ocupación de la vía pública, que será de 29.000 euros».

«El resultado es el mismo»

«El resultado, por lo tanto, es el mismo: que las familias desfavorecidas están disfrutando de entradas gratuitas, tal y como se anunció. De su distribución se está encargando el IMAS», remarca el Gobierno municipal al respecto.

En el expediente que pasó por la Junta de Gobierno se constata que no se solicitaron más ofertas sobre este particular. Es decir, fue un contrato de adjudicación directa, sin publicidad ni libre concurrencia ya que no hubo opción a otros licitadores para presentar propuestas al no ser siquiera invitados.

«Sobre la pregunta de por qué no se pidieron más ofertas, es porque se trata de un contrato menor», finaliza el Gobierno local. En el expediente que se tramitó no consta ninguna salvedad ni por parte de Intervención ni de la Secretaría general. La Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda recoge, expresamente, que «con el fin de velar por la mayor concurrencia, el órgano de contratación solicitará, al menos, tres ofertas que se incorporarán al expediente junto con la justificación de la selección de la oferta de mejor relación calidad-precio para los intereses de la Administración».