El Ayuntamiento de Cáceres insta a la Junta a abrir ya el servicio de cirugía vascular

El PSOE pide medidas en vivienda, con apenas 150 disponibles para alquiler en la ciudad

Entre 150 y 190 viviendas hay disponibles en alquiler en Cáceres. Es el dato que ha dado esta mañana en el transcurso del pleno municipal la portavoz del grupo municipal socialista; Belén Fernández. "Es la ciudad en la que más subido el precio", ha reseñado en la defensa de una moción para que el Ayuntamiento tome medidas concretas. Pide, por ejemplo, revisar la ordenanza fiscal que regula el IBI para incluir la posibilidad de gravar los inmuebles vacíos. El PSOE también quiere “realizar un estudio sobre el estado actual del parque de vivienda en Cáceres que permita determinar si en nuestra ciudad se dan las circunstancias que definen la declaración de zona tensionada". También quiere el grupo socialista llevar a cabo una campaña informativa, dirigida a arrendatarios, "con el fin de dar a conocer las reducciones fiscales en el tramo estatal de IRPF, por el derecho a la vivienda". "Sería interesante algún tipo de medida coercitiva para permitir que el mercado amplíe su oferta", ha indicado la portavoz socialista. ha encontrado respuesta en Tirso Leal, concejal de Urbanismo, muy crítico con las políticas de vivienda del Gobierno central. Además de negarse a aplicar soluciones que supongan mayores costes para los propietarios ha reprochado a los ediles socialistas que apoyen convocatorias de "pseudoplataformas como Stop Alquileres Abusivos", ha dicho. Posteriormente, la concejala de UP, Consolación López, ha criticado que se "criminalice" a colectivos que luchan por el derecho a la vivienda. Se ha sumado a ello Belén Fernández. "Es muy grave que se haya lanzado ese mensaje", ha enfatizado. El alcalde, Rafael Mateos, ha terciado para aclarar que la intención del edil del PP no era culpar a esa plataforma de ningún hecho delictivo. La moción del PSOE ha decaído al contar solo con los votos de sus concejales (10). Han votado en contra PP y Vox (13) y se ha abstenido UP (2).