El Ayuntamiento de Cáceres dedica 153.000 euros del remanente a montar las casetas de las ferias

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres, celebrado este lunes en sesión extraordinaria, ha aprobado una modificación de créditos por importe de más de 153. ... 186 euros procedentes del remanente de tesorería para hacer frente a la prórroga del contrato del montaje y desmontaje de las casetas de la Feria de San Fernando, que se celebran a finales de mayo.

La votación ha salido adelante con los votos a favor de PP, la abstención de PSOE y Vox y el voto en contra de Unidas Podemos. Se trata de la primera modificación presupuestaria que se lleva a cabo a poco más de un mes de la aprobación definitiva de los presupuestos municipales para este 2025, lo que ha provocado críticas de los partidos de la oposición por la «falta de previsión» del Gobierno local.

La concejala del PSOE María Ángeles Costa ha reprochado al gobierno local que no se tuviera previsto en el presupuesto el gasto del contrato de montaje y desmontaje de las casetas de feria, por lo que considera una «falta de planificación» en la gestión, recoge Europa Press.

«No es que no se tuviera dinero suficiente, es que la partida en concreto no la habían contemplado, porque alguien podría pensar que ha sido una subida de precios o algo así, pero no. El precio es el mismo desde 2023, por lo que no tenían dinero para esa partida», ha señalado. «La urgencia es porque no lo han planificado y les ha pillado el toro», ha subrayado.

Costa ha criticado al Gobierno de Rafael Mateos por gastar en 2024 más de lo permitido, lo que obligará a diseñar un plan económico y financiero para conllevará «medidas de ahorro y contención de gasto» en diferentes partidas presupuestarias, o «medidas de incremento de ingresos», es decir, revisar las ordenanzas fiscales y mejorar la gestión.

Regla del gasto

«El incumplimiento directo de la regla de gastos sí que nos inquieta, ante la tendencia de financiar gastos corrientes mediante modificaciones presupuestarias con cargo al remanente. Esta práctica, que es habitual en este equipo de Gobierno, podría generar un crecimiento de gasto público que no se ajustara a los límites establecidos por la ley, comprometiendo así la sostenibilidad financiera de nuestro Ayuntamiento a medio y a largo plazo», ha recalcato Costa, que ha pedido «una gestión presupuestaria más rigurosa, transparente y orientada a la previsión».

El portavoz municipal de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha mostrado su «sorpresa» por que «pocas semanas después de haber aprobado el presupuesto municipal del año 2025», se convoque un Pleno extraordinario para la primera modificación del suplemento de crédito con cargo al remanente líquido, «lo que nos genera muchas dudas sobre las partidas de gastos generales que han considerado dejar fuera del presupuesto para realizarlo con el remanente», ha señalado.

«Las casetas de las ferias no son inversiones financieramente sostenibles, sino un gasto corriente que incrementará el gasto computable del ayuntamiento, por lo que este uso indiscriminado del remanente podría llevarnos a superar el límite permitido, generando otro incumplimiento que lastrará nuestra gestión futura», ha apuntado Gutiérrez.

Por su parte, el portavoz del Gobierno local y concejal de Economía, Ángel Orgaz, ha defendido que la modificación presupuestaria pretende «asignar mayor crédito para asumir un gasto específico y determinado para el cual no existe crédito en el presupuesto aprobado».

Orgaz ha explicado que los suplementos de crédito son aquellas modificaciones del presupuesto de gasto mediante los cuales se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito suficiente o no es ampliable consignado.

«Lo único que se hace es un uso que la ley te permite para generar este tipo de gastos, una vez que se ha considerado que era preciso prorrogar el contrato que estaba en vigor y que la ley permitía prorrogarse en vez de sacar un nuevo contrato», ha añadido Orgaz, que ha anunciado que el Ejecutivo local «intentará» cumplir la regla de gasto y no superar el 2,6%, algo que se sabrá en el próximo ejercicio económico.