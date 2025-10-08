El Ayuntamiento de Cáceres convoca ayudas al alquiler de hasta 150 euros al mes

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la convocatoria de ayudas al alquiler en la capital cacereña y sus pedanías. El plazo de presentación ... de solicitudes finaliza el próximo 30 de noviembre, o hasta que se agote el crédito presupuestario de 350.000 euros destinados a la financiación de las ayudas, que se aplicarán exclusivamente a contratos de arrendamiento en vigor de inmuebles destinados a vivienda habitual.

Podrán beneficiarse las personas físicas mayores de edad que tengan alquilada una vivienda completa o una habitación. En el caso de alquiler de vivienda, la renta deberá ser superior a 600 e inferior o igual a 800 euros. En el caso de alquiler de habitación, la renta o precio deberá ser superior a 300 e inferior o igual a 350 euros. No serán subvencionables las rentas de alquiler por debajo o por encima de los límites anteriormente indicados.

La cuantía máxima de la ayuda será de 150 euros mensuales, y se podrá solicitar la ayuda por un máximo de 11 meses, que comprenderá desde el 1 de enero de 2025 al 30 de noviembre de 2025.

Toda la unidad familiar debe estar empadronada y tener su residencia habitual y efectiva en el término municipal de Cáceres con una antigüedad mínima de seis meses.

Asimismo, estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones de naturaleza estatal, autonómica, siempre que la suma total de ayudas no supere el 100 % de la renta subvencionable.

Toda la documentación, dirigida a la Presidencia del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, se podrá presentar de forma presencial, en la oficina del Registro General, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cáceres, o en cualquier oficina de la Red ORVE (Registro virtual a través de la red SARA) o el propio registro electrónico de la red SARA.

En el supuesto de contrato de arrendamiento en los que exista pluralidad de titulares deberá sustanciarse una sola solicitud por parte de una única persona, que necesariamente deberá ser arrendatario/a y titular del contrato objeto de la subvención, quien ostentará la condición de persona beneficiaria, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Cáceres.

No se consideran contratos subvencionables en ningún caso los arrendamientos de temporada, turísticos y en general los excluidos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

La concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, ha señalado que el equipo de gobierno es consciente de que hay familias y personas que tienen «dificultades» a la hora de pagar un alquiler para vivir, y por ello pone en marcha estas ayudas con las que --explica-- se minoriza el esfuerzo económico que supone el pago de la renta del alquiler de vivienda habitual.

Así, se destinan 350.000 euros, de ellos 300.000 procedentes del remanente del IMAS, para llegar «al mayor número de personas posibles», ha apuntado Solís, que añade que el ejecutivo municipal está desarrollando una «importante» política de vivienda, de la que se van a beneficiar «muchos cacereños y cacereñas».

Acuerdo con el PSOE

Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha dado la bienvenida a la convocatoria de estas ayudas al alquier y ha recordado que fue una de las condiciones para el acuedo de los presupuestos de 2025. Ha animado a los cacereños a que las soliciten, ya que se negociaron con efecto retroactivo al 1 de enero de 2025.

«Esta fue una de las condiciones que negociamos con el equipo de gobierno para el presupuesto de 2025 en materia de vivienda, junto a muchas otras, ya que las políticas de vivienda fueron uno de los pilares de la negociación, debido a la situación en la ciudad en esta materia», ha señalado la portavoz municipal, Belén Fernández.

Aunque ha mostrado su alegría ante el hecho de que se hayan puesto en marcha dichas ayudas«, la socialista ha puesto el foco en el »retraso, ya desde el pasado mes de mayo se podían haber empezado a recibir y han salido en octubre«.

No obstante, ha añadido que se negociaron con efectos retroactivos al 1 de enero, por lo que ha invitado a toda la ciudadanía que reúna los requisitos a que las soliciten, ha informado en nota de prensa el Grupo Municipal Socialista.

«Esta es una muestra más de lo poco que le importa al gobierno de Rafael Mateos actuar para garantizar el acceso a la vivienda, ya que de todo el bloque de políticas de vivienda que acordamos e incorporamos al presupuesto 2025, estando en el último trimestre del año, únicamente ha visto la luz esta línea de ayudas», ha subrayado Fernández.