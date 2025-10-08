HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de viviendas en alquiler en Cáceres. HOY

El Ayuntamiento de Cáceres convoca ayudas al alquiler de hasta 150 euros al mes

Pueden beneficiarse quienes paguen entre 600 y 800 euros por una vivienda completa o entre 300 y 350 por una habitación

C. M.

Cáceres

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:14

El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la convocatoria de ayudas al alquiler en la capital cacereña y sus pedanías. El plazo de presentación ... de solicitudes finaliza el próximo 30 de noviembre, o hasta que se agote el crédito presupuestario de 350.000 euros destinados a la financiación de las ayudas, que se aplicarán exclusivamente a contratos de arrendamiento en vigor de inmuebles destinados a vivienda habitual.

