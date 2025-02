El Ayuntamiento autoriza las primeras solicitudes de uso para la plaza de toros de Cáceres

El vocalista de The Funkenteins, en una actuación en la plaza de toros de Cáceres en 2007.

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 30 de octubre 2024, 07:33

El Ayuntamiento se muestra receptivo a permitir que Era de los Mártires acoja no solo celebraciones taurinas, sino también eventos de otro tipo. Mientras perfila el anteproyecto de presupuestos en el que de nuevo debe aparecer una partida específica para la organización de corridas en la plaza de toros en la próxima feria de mayo, el equipo de Gobierno ha revisado las solicitudes de uso que está recibiendo, más allá de la denominada fiesta nacional. De momento, ya se ha dado el visto bueno en el Ejecutivo de Rafael Mateos a varias actividades.

Se permitirá el acceso al coso por las tardes para entrenamientos profesionales de novilleros. Además, un empresario ha presentado la documentación necesaria para organizar un espectáculo ecuestre. Se celebraría el sábado 14 de diciembre. También ha obtenido una autorización previa, eso sí con una serie de condiciones establecidas por los servicios técnicos municipales.

Para poner en marcha el espectáculo 'El arte de Andalucía a caballo' el promotor debe adherirse al plan de autoprotección

La opción de que la Era de los Mártires tenga una cobertura multiusos con la idea de aprovechar el espacio para acoger eventos no es nueva. Las instalaciones se pusieron a punto y fueron acondicionadas para permitir un regreso de las corridas de toros por todo lo alto en la última feria de San Fernando. El Gobierno del PP, a partir de ahí, decidió diseñar un programa de actividades con eventos de ocio y citas culturales, pero esa programación anunciada sigue a la espera, al menos de una forma oficial.

Lo que sí se van conociendo son peticiones de particulares que han entrado en el registro y sobre las que ya se están tomando las primeras decisiones. Una de ellas corresponde a un preparador físico que «solicita autorización para realizar entrenamientos con profesionales taurinos (novilleros) en la plaza de toros Era de los Mártires en horario de tarde y la cesión de una copia de la llave con acceso a la misma», según el expediente abordado en una de las últimas juntas de Gobierno celebradas.

La decisión del alcalde, Rafael Mateos, ha sido aprobar esa solicitud de acuerdo con los documentos presentados, aunque, eso sí, se le hace saber al interesado que no puede tener acceso a una copia de la llave. Según ha podido confirmar este diario, la llave de la Era de los Mártires solo la tienen unas pocas personas, y siempre bajo la supervisión del encargado del coso.

Uno de los solicitantes quería además que el Ayuntamiento le diese una copia de la llave de la plaza de toros

«Hay una responsabilidad muy grande, no hablamos de un lugar cualquiera, es bien de interés cultural (BIC) y no pueden circular llaves por ahí alegremente», indican personas conocedoras de la situación. Una de esas personas de máxima confianza municipal y que cuenta con acceso al coso es el matador Emilio de Justo, con permiso para realizar allí sus entrenamientos. También acuden jóvenes que se están iniciando en el toreo los martes y los jueves, pero siempre con la correspondiente supervisión. A partir de ahora, también se autoriza a novilleros para esos entrenamientos profesionales por la tarde. La duración máxima del citado permiso será de un año.

Solidario

Otra petición registrada y aprobada de inicio es la de un espectáculo ecuestre. Se denomina 'El arte de Andalucía a caballo', y su responsable es Carmelo Cuevas, que promovería esa actuación con el empresario Marcos Lozano. El evento sería desde la cuatro de la tarde y tendría carácter solidario, a beneficio de un niño con movilidad reducida. «Lo que sé es que se ha presentado la solicitud pero desconozco los detalles y no tengo confirmación de que se haya autorizado ya o no. Si es así, iremos a Cáceres, pero no sé nada más», destaca Carmelo Cuevas.

Este espectáculo ha formado parte de la programación habitual del Isla Mágica, en Sevilla. Su duración es de una hora y media e incluye trabajo en riendas, sevillanas a caballo, corbetas... con una cuidada puesta en escena con jinetes y flamenco, tal y como se ha podido ver en otras ciudades.

Carmelo Cuevas es el fundador del Club Ecuestre La Arboleda, en Sanlúcar de Barrameda. En su web define al caballo como «un amigo, un compañero de vida al que agradecer cada uno de los pasos que junto a él le han permitido ser la figura que es hoy día». En ese objetivo de «llevar el mundo del caballo a todos los rincones, demostrando que su pureza», Cáceres aparece en el trayecto de las próximas actuaciones. Al menos, el Ayuntamiento ha concedido esa primera autorización. Una de las condiciones que ha puesto a los promotores es que deberán presentar un documento en el que se adhieren al plan marco de autoprotección de la plaza de toros.

Las 12 de la noche, horario límite para celebrar actividades El mano a mano de Alejandro Talavante y Emilio de Justo el pasado 2 de junio permitió ver los graderíos de la Era de los Mártires repletos y sirvió para demostrar que la inversión realizada para mejorar la plaza comenzaba a rentabilizarse. El coso venía de cinco años de abandono, en el que sin la actividad principal, los festejos taurinos, tampoco hubo lugar a muchas más de otro tipo. La controversia política ha acompañado a esta dotación, que tuvo que ser vallada en 2020 por riesgo de desprendimientos. La sustitución de la cubierta fue un primer paso. Se dio entre 2022 y 2023, con más de 300.000 euros, de los que la Diputación puso unos 255.000 y el resto el Ayuntamiento.