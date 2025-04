Aumentan la petición de pena a un acusado de violar a una mujer tres veces, en Badajoz y en Cáceres

En la Audiencia Provincial de Cáceres este jueves se citó a las partes de un procedimiento penal en el que un hombre es acusado de ... violar tres veces a su pareja y maltratarla. En este encuentro se vio si el abogado defensor, la fiscal y el acusador particular llegaban a un acuerdo de condena y no se celebraba el juicio.

No solo no hubo acuerdo, sino que la fiscal pidió un aumento de pena, pasando de solicitar que sea condenado a 29 años y diez meses de cárcel a 38 años y diez meses de prisión. El acusador particular, Ángel Luis Fernández, se adhirió a la petición de pena de la acusación pública; mientras que el abogado defensor, Estanislao Martín, mantiene la petición de absolución. Se fijó el inicio del juicio, que podría durar dos días, para el próximo 9 de marzo.

El acusado, que tiene alrededor de 30 años, está en prisión provisional por esta causa desde el 28 de octubre de 2021.

Le encerraba en casa

Los dos comenzaron a vivir juntos en un pueblo cercano a Zafra en mayo de 2021. Según la acusación, desde el principio él le pegaba e insultaba, le controlaba con quién hablaba, las llamadas y mensajes, y le encerraba en casa para que no saliera sola. También, cuando se enfadaba le rajaba la ropa con un cuchillo.

En dos ocasiones, según la acusación, él la violó cuando vivían juntos en la provincia de Badajoz. Ella abandonó el domicilio el 7 de agosto de 2021 y se fue a vivir a la zona de Cáceres. La noche del 25 de septiembre de 2021 ellos se vieron en la zona de La Madrila de Cáceres, en donde él se mostró celoso, la sacó a la fuerza de un local, la metió en su furgoneta y la llevó al paraje de La Sierrilla, en donde la violó, siempre según los acusadores. A las ocho y media de la mañana dejó que se fuera de la furgoneta. Ella tenía policontusiones múltiples por el cuerpo y la cara.

El 2 de octubre ella cogió su coche, que se quedó parado echando humo, viendo que a su lado estaba el exnovio con la furgoneta. Él supuestamente inutilizó el coche. Ella salió corriendo, se metió en su casa y llamó a la Guardia Civil.

El acusado tiene un trastorno por dependencias a cocaína y speed.

La fiscalía pide que indemnice a su expareja con 20.000 euros por los daños causados.