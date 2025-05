Atento acepta la propuesta que evita los traslados de 50 trabajadores de Cáceres a Madrid

Los 270 trabajadores de la empresa de teleservicios Atento Cáceres de momento recuperan en parte la calma. Había 50 de ellos que se veían afectados ... por posibles traslados a Madrid, lo que suponía prácticamente despedirse de sus empleos. Lo llamaron un 'ERE encubierto'.

La reunión definitiva entre la empresa y el comité de empresa debía celebrarse el lunes, pero ante los avances en las conversaciones las dos partes se dieron una tregua y optaron por convocar un nuevo encuentro para este martes. «Lo principal está conseguido», resalta José María Boyero, presidente del comité en Cáceres por Comisiones Obreras (CCOO). En el mismo también están representados UGT y STC. Frente a los traslados, inviables por los bajos sueldos, los trabajadores querían reforzar el teletrabajo y desempeñar su actividad en casa. No había ninguna merma de calidad, de hecho así se ha venido haciendo, defienden.

«Hay mejoras en la propuesta de la empresa, pero quedan algunas cuestiones que tenemos que aclarar para los trabajadores afectados», indicaban a media tarde desde el comité de empresa. Los avances ya eran evidentes. Poco después el acuerdo quedaba cerrado. Se quiere ejecutar antes del 30 de septiembre a la espera de ver quienes lo suscriben.

La plantilla había mostrado su preocupación por unas modificaciones de calado en las condiciones de trabajo, la principal, ese traslado forzoso a Madrid de medio centenar de profesionales. Centros de trabajo de la capital, Toledo, Lleida y Córdoba también estaban amenazados. En el caso de Cáceres, José María Boyero admite que «son más los beneficios que los perjuicios». «Al final, hemos conseguido que el traslado a Madrid no se vaya a producir. Nos solicitaban tres días de presencialidad en Madrid y no se van a producir. Serían en Cáceres», destaca el máximo responsable del comité. Se mostraba satisfecho, ya que se trata de un objetivo «por el que hemos estado luchando», recordaba.

El acuerdo «se produce dentro de un contexto y una delicada situación económica por la que está pasando la empresa», admite UGT

«Nos dicen es que se consigue el teletrabajo y tres días presenciales en origen, es decir, en Cáceres, no en Madrid, pero falta la letra pequeña. Quedaríamos en manos de lo que decida la empresa», mencionaban con cierta intranquilidad aún integrantes de la plantilla anoche. Los traslados se evitan para 50 personas, con un periodo de vigencia de un año salvo que el cliente de Atento «exigiera otra cosa», indicó UGT. También se incluyen mejoras en posibles indemnizaciones.

Suelo

Los trabajadores pidieron ayuda al alcalde y a la Junta. Fueron recibidos por Rafael Mateos y Guillermo Santamaría. Una de las ofertas desde la administración ha sido la posibilidad de instalarse en suelo industrial a precios asequibles, siempre que se mantenga el empleo, tal y como se informó desde el comité de empresa.

UGT ha aclarado que aquellos trabajadores que no estén de acuerdo pueden denunciar. Aclara que la antigüedad no se pierde, puesto que no hay desvinculación laboral con Atento. A los 12 trabajadores que cambiarán al servicio de luz Sweno «se les indemnizará si no lo aceptasen con 22 días por doce mensualidades». En el comité asumen que salvo las mejoras de posibles indemnizaciones en esa parte no se ha logrado un cambio sustancial.

Para los 50 que salvan el traslado forzoso se plantean, si no aceptan, 30 días por 14 mensualidades. «Se ha mejorado mucho sobre lo que imponían en la dirección de Atento al principio. pero es que nos hemos movido mucho para que así sea. Tampoco hay que descartar que haya denuncias», señalan fuentes de la plantilla de la firma de teleservicios. El acuerdo «se produce dentro de un contexto y una delicada situación económica por la que está pasando la empresa», subraya UGT en un comunicado.