El Ateneo de Cáceres acoge este viernes el I Encuentro poético de las dos orillas El ginecólogo y escritor Damián Gallego coordina y presenta esta actividad, que contará con la participación de Matilde Santos, Emilia Oliva, Malén Álvarez, Basilio Sánchez y José Luis Bernal

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:44

El Ateneo de Cáceres acoge este viernes, día 3 de octubre, el I Encuentro poético de las dos orillas. El ginecólogo y escritor Damián Gallego coordina y presenta esta actividad, que contará con la participación de Matilde Santos, Emilia Oliva, Malén Álvarez, Basilio Sánchez y José Luis Bernal. Comenzará a las 19.00 horas y forma parte del calendario 2025-2026 del Aula de la Palabra de la Asociación Cultural Norbanova. Se trata, de hecho, del acto inaugural del presente curso. Alejandro Granell acompañará la velada al piano.

Detalla Gallego que el embrión de este encuentro poético está en un espacio radiofónico, 'Versos compartidos', que protagoniza en Canal Extremadura Radio. La cita, avanza, nace con vocación de continuidad anual. Los participantes en el acto de este viernes leerán o declamarán dos poemas cada uno seleccionados por Gallego.

