Asociaciones vecinales y colectivos sociales compartirán sus experiencias este sábado

Redacción

CÁCERES.

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

La concejalía de Participación Ciudadana ha organizado la jornada ‘Cáceres Participa 2.5’, que se desarrollará este sábado en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino, con la participación de asociaciones vecinales y colectivos sociales que se reunirán para compartir experiencias y fomentar la participación ciudadana.

El horario de la jornada es de 9.00 a 14.30 horas, con entrada libre previa inscripción, según ha anunciado la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, que ha recordado que esta jornada es una de las propuestas enmarcadas en los Presupuestos Participativos del año 2025.

Tras la inauguración a la 9.30 horas, la jornada ofrecerá la mesa redonda ‘Otras formas de asociarse: experiencia de distintas asociaciones y colectivos locales’, a la que seguirá la mesa redonda ‘Distritos de Cáceres: concepto y mirada al futuro’.

Posteriormente se celebrarán dos talleres: a las 11.45 horas el denominado ‘Bases del diseño gráfico para asociaciones’, y a las 12.30 horas ‘Teoría y práctica de los primeros auxilios’.

A las 13.15 horas llegará el diálogo ‘El arte de acompañar’, con AUPEx. Las asociaciones como espacios de apoyo y transformación; y a las 13.45 horas se celebrarán pequeñas presentaciones de proyectos asociativos. La jornada concluirá con una comida comunitaria y clausura con actuación musical de Darío González.

«Es un foro de encuentro para asociaciones y colectivos de la ciudad, una jornada para compartir, aprender y fortalecer la participación ciudadana en Cáceres. Para conectar, inspirarse y participar activamente en la vida asociativa de Cáceres», ha añadido. Ceballos ha recordado que las asociaciones y colectivos realizan un papel muy importante y «en foros como éste pueden intercambiar experiencias y conocer otras». «Por ello animamos a entidades, asociaciones, colectivos y a la ciudadanía a que participen en esta jornada».

