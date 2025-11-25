HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miembros de la AECC de Cáceres ante la nueva sede. HOY

La Asociación Española contra el Cáncer traslada su sede cacereña al barrio del Perú

Atiende a los usuarios desde este lunes en un nuevo local más moderno y accesible ubicado en el número 8 de la calle Lima

R. H.

Cáceres

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:35

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha trasladado su ubicación del número 1 de la calle Donantes de Sangre, a la calle ... Lima, número 8, esquina con calle Antonio Floriano Cumbreño, en la zona del Perú.

