La Asociación Española contra el Cáncer traslada su sede cacereña al barrio del Perú

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha trasladado su ubicación del número 1 de la calle Donantes de Sangre, a la calle ... Lima, número 8, esquina con calle Antonio Floriano Cumbreño, en la zona del Perú.

Allí comenzará a atender a los pacientes y a brindar sus servicios, todos ellos gratuitos, en un nuevo local más moderno y accesible desde este lunes. El horario se mantiene de 8,00 a 15,00 horas y de 15,30 a 19,00 horas de lunes a jueves, y el viernes de 8,00 a 15,00 horas.

Además la AECC tiene también disponible las 24 horas los 7 días de la semana su teléfono gratuito de Infocáncer (900 100 036), según recuerda la organización que es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años.

Integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Está estructurada en 52 sedes provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales. Durante el 2024, la AECC ha atendido a más de 136.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.