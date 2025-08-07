HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
El autobús ha quedado parado en la avenida de la Universidad de Cáceres. DYA

Asisten en Cáceres a una treintena de pasajeros de un autobús averiado que cubría Lisboa-Madrid

Dya Extremadura ha repartido agua y gelatinas

R.B.C.

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:29

El viaje que realizaban una treintena de pasajeros en autobús desde Lisboa a Madrid se ha visto interrumpido esta tarde-noche en la avenida de la Universidad de Cáceres.

El vehículo ha sufrido una avería mecánica y la compañía ha enviado un mecánico para intentar solucionarlo. Tras tres horas parados, los pasajeros han sido atendidos por efectivos de DYA Extremadura.

«En coordinación con 112 Extremadura, activamos un equipo de DYA social para la atención de una treintena de pasajeros de un autobús averiado en la avenida de la Universidad de Cáceres», señalaba la asociación española sin ánimo de lucro dedicada a la asistencia en carretera y a la ayuda social.

Los efectivos de DYA han realizado reparto de agua y gelatinas y se ha movilizado también una ambulancia asistencial en apoyo a la intervención.

