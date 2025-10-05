El Archivo Histórico Provincial conmemora su 75 aniversario

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres, ubicado en el Palacio Toledo-Moctezuma, conmemora este año su 75 aniversario desde su creación por Orden del Ministerio ... de Educación Nacional el 28 de septiembre de 1950.

Para celebrar esta efeméride, la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura ha diseñado un programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año, con el objetivo de difundir la relevancia de este centro que custodia la memoria documental de la provincia de Cáceres.

Se realizarán exposiciones temporales, ciclos de conferencias, jornadas de puertas abiertas, actividades didácticas, visitas guiadas y acciones específicas vinculadas a la conservación, restauración y digitalización de fondos. Todo ello acompañado de material divulgativo en formato físico y virtual.

La primera de las actividades programadas es una edición especial de ‘Cuéntame Cuándo Pasó’, bajo el título ‘Creación del Archivo Histórico Provincial de Cáceres’, que pone en valor la historia, edificios, servicios, instalaciones, personal y fondos documentales del centro. A través de documentos, fotografías, planos y publicaciones se destaca la importancia del Archivo para la investigación histórica y el desarrollo cultural de la región.

La exposición incluye varios documentos originales relacionados con los orígenes del Archivo, entre ellos el ‘Expediente relativo a la habilitación de una sede provisional’ de 1949, el BOE que recoge la Orden ministerial de creación de 1950, y el acta de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de 1954.