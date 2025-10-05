HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Archivo Histórico Provincial conmemora su 75 aniversario

Redacción

CÁCERES.

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres, ubicado en el Palacio Toledo-Moctezuma, conmemora este año su 75 aniversario desde su creación por Orden del Ministerio ... de Educación Nacional el 28 de septiembre de 1950.

hoy El Archivo Histórico Provincial conmemora su 75 aniversario