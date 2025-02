Archivada la denuncia contra el conductor frenado a tiros por la policía en Cáceres

Al final el portero de un local de copas de La Madrila que fue frenado a tiros por la Policía Nacional cuando daba vueltas ... con su coche por la Plaza de Albatros no será juzgado.

Ayer por la mañana se celebró en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres una diligencia urgente para ver si la denuncia que le impuso la Policía Local, por conducción temeraria, podía ser considerada delito. Tanto la Fiscalía como el abogado de la defensa Ángel Luis Aparicio, pidieron el sobreseimiento y así fue acordado por la titular del Juzgado. De esta manera, el portero no tendrá que sentarse en un banquillo de acusados.

No puso en peligro vidas

«Es que viendo el vídeo que se ha hecho viral, no se ve que con su conducción se ponga en peligro la vida de alguna persona –asegura al Diario HOY Ángel Luis Aparicio–. Él tuvo un altercado a la una y media de la madrugada con un individuo que era problemático, que ya la había montado en local en ocasiones anteriores, y sus jefes le dieron la orden de no dejarle entrar para evitar altercados, y es lo que hizo. Tuvo que aguantar que esta persona le amenazara de muerte a él y a su hijo menor de edad. Pasó ese altercado y él, al cerrar el local de copas, a las cinco y media coge el coche y entra en la Plaza de Albatros dando vueltas para buscar a un amigo. Pero él no vio a la persona que le había amenazado y fue a atropellarla como se ha dicho».

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo del 22 de octubre.

Quien sí ha tenido que sentarse en el banquillo de acusados y ser juzgado, ha sido la persona que le amenazó. Según se vio en el juicio rápido que tuvo lugar hace una semana, este individuo le mandó dos vídeos a su móvil personal, el primero para decirle que le estaba esperando, y posteriormente otro para advertirle de que «iba a llorar por su hijo y que iba a ver la muerte de cerca».

Fue condenado por un delito leve de amenazas. El Juzgado de Instrucción número 1 de Cáceres le impuso la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros (180 euros), así como la prohibición de acercarse al denunciante durante seis meses a menos de 100 metros o comunicar con él.

El portero del local de copas ha quedado libre de condena penal; pero sí tendrá que hacer frente a una sanción administrativa: 500 euros de multa y la retirada de seis puntos del carné de conducir.

Acusaciones falsas

Ángel Luis Aparicio señala que su cliente lo ha pasado mal por la repercusión mediática que ha tenido el suceso, con la viralización de los dos vídeos que se propagaron en las redes sociales. Un vídeo es el de los disparos, y un segundo vídeo es el de su arresto, en donde se ve que no se opone a su detención, no ofrece resistencia a los agentes de la Policía Nacional. En informativos a nivel nacional se aseguraba que le habían frenado a disparos cuando intentaba atropellar a la gente que estaba en La Madrila. Algo que es falso.