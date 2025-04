Aparece en Cáceres el pastor peregrino que se fugó en el Camino Francés En septiembre le retuvieron en La Rioja con sus tres burros y siete cabras al no tener papeles de los animales; pero se escapó con ellos

La imagen dio la vuelta al mundo a mediados de septiembre del año pasado: En un vídeo facilitado por las fuerzas de seguridad, aparecía un apenado francés con el torso desnudo, con una guitarra al cuello, andando por el campo con sus tres burros, siete cabras y un perro. Delante del apesadumbrado pastor peregrino iba un coche de la Policía Local de Santo Domingo de La Calzada, y detrás de él dos coches de la Guardia Civil.

Las cabras y los burros fueron retenidos al no tener documentación. No tenían ni guías sanitarias de circulación, ni microchips, ni crotales. Eran libres e indocumentados como el pastor, que se llama Pierre y tiene 34 años. Periodistas de La Rioja que vieron al peregrino señalaron que lloró cuando le dijeron que no podía seguir su peregrinar a Santiago de Compostela con los animales ya que podían tener una enfermedad. Hubo ganaderos que le tildaron de irresponsable, ya que venía de Francia en donde se habían detectado focos de lengua azul, hablando también de la brucelosis que pudieran tener las cabras.

Las autoridades sanitarias le dieron dos días para que consiguiera la documentación de los animales. Indicaron que les harían pruebas sanitarias y si tenían alguna enfermedad serían sacrificados. De no ser así, se entregarían en depósito a algún ganadero.

De poco le valió a Pierre asegurar que los animales eran su 'familia', que se hacían compañía, que él cuidaba a los animales, que las cabras le daban leche y los burros llevaban la carga. Cuando les hacía falta algo, Pierre cogía la guitarra y tocaba en las calles de un pueblo o una ciudad para conseguir unas monedas.

Ampliar Pierre y 'su familia' ayer en el Parque del Príncipe hacia Aguas Vivas. S.E.

Policías locales y guardias civiles llevaron a Pierre y a su 'familia' a la Plaza de Toros de Santo Domingo de la Calzada.

Allí descansaron unas horas. Pierre no esperó a los dos días que le habían dado de plazo. Al saber que se iba a quedar sin sus animales decidió marcharse cuanto antes con ellos.

A la mañana siguiente, cuando las autoridades fueron a la Plaza de Toros para ver si le hacía falta algo al pastor o a sus animales, se encontraron la Plaza vacía. La fuga fue muy comentada por televisiones y periódicos, como 'La Rioja' que tituló: «Pierre y su 'familia' se dan a la fuga».

Han pasado cuatro meses y ahora Pierre ha aparecido en Cáceres. Ayer por la mañana se le pudo ver por el Parque del Príncipe, con sus inseparables tres burros, siete cabras y su perro. Hubo quien le preguntó si estaba haciendo el Camino de Santiago, y contestó que sí. Iba camino de Aguas Vivas y de allí a Casar de Cáceres. Ya se verá si le dejan llegar a Santiago.