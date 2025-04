Antonio Campesino: «La gentrificación no es un problema a corto plazo; es un falso debate»

La irrupción y la rápida expansión experimentada en los últimos años por el sector de los apartamentos turísticos también ha tenido en la ciudad una ... visión más crítica que alertaba del riesgo de gentrificación. Sobre este aspecto, el trabajo realizado desde la Universidad de Extremadura es contundente.

«El crecimiento del número de apartamentos de Cáceres ha suscitado un falso e indocumentado debate sobre los efectos de la gentrificación», asegura Antonio Campesino, coordinador del equipo de trabajo encargado de realizar el estudio. «A día de hoy la proliferación de apartamentos no genera gentrificación ni es un problema a corto plazo porque no hay llegada masiva de turistas ni crecerá hasta que no se produzca la llegada del tren de velocidad alta; no existen tensiones con los escasos residentes del conjunto histórico; y no se constata una revolución de la estructura comercial porque la crisis económica, los elevados precios de los arrendamientos, la presión fiscal agobiante sobre los autónomos, las grandes superficies, las franquicias y la venta 'on line' son los responsables del cierre de negocios y del abandono inmobiliario de gran parte de los 430 locales comerciales censados y no el despegue de los apartamentos turísticos», zanja rotundo el catedrático de Análisis Urbano y Regional en la UEx. No obstante, en el estudio se invita a permanecer atentos para que se mantenga el necesario equilibrio entre usos y funciones.

Hay un detalle que diferencia a Cáceres de otros centros históricos. La UEx apunta que la inversión realizada en viviendas vacías y muy deterioradas para transformarlas en alojamientos turísticos no procede de fondos exógenos ni opacos, sino que se trata de una inversión localista y familiar. La mayoría de los propietarios que promueven los proyectos son particulares que apuestan por rehabilitar casas en estado crónico de abandono por carencia de ayudas públicas. «En una ciudad carente de proyectos, a Cáceres y al conjunto histórico le viene de perlas el impulso turístico generado por emprendedores privados», concluye el informe.