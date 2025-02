Un año de espera para ver de nuevo a Cáceres en 'La casa del dragón'

Una de las actividades organizadas durante la primera edición de 'Cáceres City of Dragons'.

'Cáceres City of Dragons' se aplaza a 2024 por falta de presupuesto

La segunda edición de 'Cáceres City of Dragons', el encuentro de creadores de contenido y de seguidores de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón' previsto para el mes de noviembre, se aplaza a 2024. Así lo ha comunicado en redes sociales Dani Abades, organizador de la cita. «Desde el Ayuntamiento de Cáceres están encantados de continuar con el evento, pero tenemos que moverlo en el calendario» asegura al tiempo que anuncia un cambio en el equipo promotor de la iniciativa, que deja fuera a Javier Marcos, organizador de la primera edición. Raquel Preciados, concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, aclara que los 25.000 euros que el Ayuntamiento había comprometido a la iniciativa no aparecían en el presupuesto prorrogado de 2023 por el equipo de Salaya. Y por eso no se puede celebrar este año. De ahí que la edición se haya aplazado a 2024.