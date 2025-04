Amigos de la Ribera, en Cáceres: «No pueden tirar las casas en Fuente Fría sin tener siquiera el proyecto del nuevo parque»

Amigos de la Ribera del Marco sigue dando la batalla contra el derribo de las edificaciones de Fuente Fría. El colectivo más implicado con ... la recuperación del arroyo cacereño y su entorno pide sensibilidad al Ayuntamiento para que no permita las demoliciones incluidas en el plan urbanístico San Francisco 06 y que se llevará por delante una treintena de construcciones, muchas de ellas en estado de abandono y ruinoso, aunque otras son casas ocupadas por familias que tendrán que marcharse.

Es el caso de Joaqui García, que ha crecido en el Alto de Fuente Fría y ha pasado los últimos 32 años de su vida allí. «Esta mañana es la última vez que me han llamado para decirme que me tengo que ir este mes, pero con lo que me dan por mi casa no tengo para comprar otra», explica. «No me llega. Me pagan 97.000 euros, aunque se va una buena parte en impuestos y en el mercado no ves nada por menos de 130.000 euros. Me están metiendo prisa, pero no he firmado nada», añade. Algunos afectados ya se han puesto en manos de un abogado. «Nos dice que no nos pueden echar. No echan a los okupas, así que no nos van a echar a nosotros», plantea Joaqui.

«No pueden tirar esas viviendas sin tener siquiera redactado el proyecto del nuevo parque», reconoce Pedro Moreno Rey. El presidente de Amigos de la Ribera ya apuntó en julio que se les había dado un plazo de 15 días para abandonar la finca del Molino de los Acedo, otra construcción que está incluida entre las que se eliminan, pero que tiene detrás una larga historia y le permite presentarse como el último de los molinos harineros que quedan en pie.

El proyecto urbanístico San Francisco 06 ya ha pasado por pleno con los cambios introducidos en la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que lo lidera. Está relacionado con la liberación de suelo en el entorno de Fuente Fría para, en una operación de permuta, construir 415 viviendas en bloques de seis alturas en Ronda de San Francisco, en otra zona, el Espíritu Santo.

«La demolición del barrio del Alto Fuente Fría carece de sentido si el Ayuntamiento de Cáceres no va construir a continuación el corredor verde» Pedro Moreno Rey Presidente de Amigos de la Ribera del Marco

Los residentes se preparan para salir, aunque lo harán con lágrimas en los ojos. «He recibido un escrito y también me han llamado. Ayer hablamos. Les he explicado que me echan de casa en contra de mi voluntad. Estamos viendo la opciones que hay porque la valoración de la casa es mínima«, contaba en julio otro afectado, Patxi Cañamero.

«A mí hermano Alberto le llamaron hace una semana. Le dicen que se debe ir. A nosotros, aún no», revela Clara, que tiene gallinas y otros animales en una finca próxima al arroyo.

Se espera en cuestión de días la visita de los representantes de la AIU para cerrar acuerdos y que los terrenos se liberen. Se tirarán 32 inmuebles y el suelo permitirá construir un gran parque de 50.000 metros cuadrados. Pero Amigos de la Ribera pide tiempo. Solicita al Ayuntamiento «que no desaloje y demuela las casas del Alto de Fuente Fría mientras no tenga un proyecto y presupuesto para ejecutar el corredor verde que pretende realizar».

Joaqui García, vecina: «Con lo que me dan por mi casa no tengo para comprar otra. Llevo 32 años aquí»

Su punto de vista es que «la demolición del barrio carece de sentido si el Ayuntamiento no va construir a continuación el corredor verde de la Ribera». «Aún viven nueve vecinos con sus respectivas familias», avisa. «El desalojo y la demolición de este barrio típico de Cáceres cercano a la Ribera en su tramo alto sin tener afianzados la construcción del parque o corredor de verde que se pretende proyectar y construir es innecesario», concluye.

«Antes de cualquier demolición», insiste el colectivo, el Consistorio debe tener «el plan director de la Ribera de Marco», un documento que sigue pendiente y sobre el que se solicita un proceso de participación pública que sirva de 'guía matriz' para el plan urbanístico en marcha. Amigos del Marco reitera que no se puede «dejar desamparadas, con los problemas que existen con la vivienda, a estas familias si ni siquiera van iniciarse las obras del parque en estos momentos».