Los alumnos del Al-Qázeres se quedan sin viaje a Ámsterdam y exigen el reembolso del dinero

«Era la primera vez que mi sobrina iba a montar en avión. Se ha llevado una desilusión tremenda». Es el testimonio de la tía ... de una de las alumnas del IES Al-Qázeres que se ha quedado sin su viaje a Ámsterdam. No ha sido la única. 61 miembros de este instituto cacereño –la mayoría son estudiantes de segundo de Bachillerato– han visto cancelada su excursión apenas cinco días antes de su inicio.

La expedición debía haber partido el pasado miércoles, 7 de febrero, hacia la capital de Países Bajos, donde los jóvenes iban a permanecer hasta el domingo, día 11. Pero los planes se vieron truncados de golpe el viernes de la pasada semana, día 2. Durante esa jornada, la agencia que ha organizado el viaje comunicó que había habido un problema y que la excursión no podía realizarse en las fechas previstas.

Tras el jarro de agua fría inicial, los padres de los alumnos han mantenido durante esta semana dos reuniones en el centro educativo, una el miércoles y otra el jueves. Exigen el reembolso del dinero que han adelantado, cuya cuantía rondaría los 40.000 euros. Cada alumno ha pagado 645 euros por el viaje, que incluía cuatro noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.

El viaje se canceló tan solo cinco días antes de la salida, que estaba prevista para el miércoles 7 de febreroEducación ha puesto su servicio jurídico a disposición de los padres, que se plantean iniciar una demanda colectiva

La agencia que se ha encargado de la organización es Amberes Viajes, que cuenta con diez años de trayectoria y con la que el instituto ya había trabajado en otras ocasiones sin problemas. Pero esta vez ha sido diferente. Preguntado por este diario, el titular del negocio –que ha preferido no facilitar su nombre– achaca lo ocurrido a una «negligencia profesional». En concreto, apunta que «ha habido un error a la hora de tramitar los vuelos».

Asegura que devolverá el dinero adelantado por las familias a la mayor brevedad posible y añade que cuenta con un seguro de responsabilidad civil y con un aval para este tipo de circunstancias. «Quiero solucionar el problema y voy a devolver el dinero. Estoy con todos los trámites para hacerlo», agrega. Intentará así satisfacer, al menos, la parte económica a los afectados. Y lamenta no poder compensar el daño causado a los chavales por el viaje frustrado. «Todos hemos sido chicos jóvenes», concluye mientras confiesa que cuando se dio cuenta «del fallo», vio que era imposible encontrar una alternativa para sus clientes en las mismas fechas al tratarse de un grupo muy grande.

Precisamente, el responsable de la agencia de viajes acudió el pasado miércoles a la primera reunión mantenida por los padres en el IES Al-Qázeres. «Estoy para dar la cara», admite en una conversación telefónica. Al parecer, según ha podido saber este diario, en ese encuentro se vivieron algunos momentos tensos, fruto del enfado que la situación ha causado en el seno de la comunidad educativa.

Asesores

Ni la dirección del centro, ni los padres afectados han querido hacer declaraciones a este diario por lo ocurrido. Mientras tanto, desde la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, conocedora de la situación, se asegura que la Delegación Provincial de Educación de Cáceres ha puesto a disposición del IES Al-Qázeres a sus asesores jurídicos para que orienten y acompañen a la comunidad educativa en los pasos que pueden dar ante lo sucedido. «La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional no tiene competencias sobre estas actividades organizadas por los centros educativos», se apostilla desde el gobierno regional.

Al parecer, una de las opciones que los padres tienen ahora sobre la mesa es presentar una demanda colectiva en el caso de que el titular de la agencia no cumpla su palabra y no les reembolse el dinero que adelantaron y que realizaron en diferentes pagos. Los afectados comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría cuando el responsable del viaje no se presentó a una reunión convocada el 31 de enero.