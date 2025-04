El alcalde firma la prórroga del presupuesto de 2024 en Cáceres a la espera de aprobar el nuevo

La ciudad ha iniciado el nuevo año con las cuentas del anterior. Aunque el alcalde, Rafael Mateos, y su equipo de Gobierno presentaron públicamente ... el pasado 18 de diciembre las líneas maestras del anteproyecto presupuestario de 2025, el mismo aún no ha podido pasar ni por la comisión informativa de Hacienda ni por el pleno. Mientras se buscan apoyos que garanticen el sí entre la oposición, ya sea con el voto favorable de Vox, como el pasado ejercicio, o con la abstención del PSOE, el Ayuntamiento debe seguir funcionando. Y le toca hacerlo, al menos de momento, con los números que regían en 2024.

Eso sí, no con todos. Mateos ya ha firmado la prórroga oficial del presupuesto. En la resolución se contempla un 'tijeretazo' legal. Corresponde a cerca de 40 partidas cuyos créditos no pueden pasar de forma automática de un año a otro. No es una decisión política. Es decir, no se trata de que el propio alcalde decida que no quiere ejecutar determinadas actuaciones. Son partidas «que no resultan prorrogables», reseña la propia resolución oficial de Alcaldía, según dispone la normativa legal, en concreto el Real Decreto 500/1990 en su artículo 21.2. Esos «ajustes a la baja», como se definen, suman más de 6,5 millones de euros.

No es una situación ideal, y así se reconoce a izquierda y a derecha cada vez que a un gobierno le toca lidiar con una prórroga presupuestaria. Se ha visto en el Gobierno central y ya pasó en el propio Consistorio en 2023. Luis Salaya, entonces alcalde, tiró del proyecto presupuestario del año anterior, aunque lo más curioso es que Rafael Mateos tuvo que gobernar varios meses, entre junio y diciembre, con unas cuentas que no solo no eran las suyas sino que las había criticado cuando estaba en la bancada de la oposición al PSOE.

Algunas partidas que decaen Mantenimiento de la perrera 45.000€

Subvenciones Semana Santa 100.000€

Subvenciones Deporte 472.500€

Instalaciones deportivas 325.000€

Licencias informáticas 885.158€

Plan de Sostenibilidad 840.000€

Parques y Jardines, inversión 72.000€

Inversión en reposición 1.552.356€

Subvenciones nominativas Cultura 50.000€

Colonias felinas 20.000€

Esta vez se espera que la situación sea provisional. La resolución la firmó el alcalde el pasado 28 de diciembre. Justifica que una vez que no se ha podido aprobar de forma inicial por el pleno el nuevo presupuesto, desde el 1 de enero «nos encontraremos en situación de prórroga presupuestaria». La Intervención municipal detalla la relación de los créditos iniciales que se incluían en las cuentas de 2024 pero que no se pueden prorrogar ahora.

Para ello cita el Real Decreto vigente desde 1990. En esencia afecta a capítulos como el de inversiones reales, transferencias corrientes, de capital... La resolución establece esa necesidad de aplicar «un ajuste a la baja de 6.529.064,41 euros». De esa forma, los gastos previstos se quedan en algo más de 72 millones, exactamente 72.461.760 euros. Por su parte, se mantienen invariables los ingresos, que se elevan a 78.990.824 euros, ya que la Ley «no establece limitaciones en la prórroga del presupuesto» en este sentido.

72,4 Millones de euros Es el importe de los gastos de la prórroga. Hay un ajuste a la baja de 6,5 millones. Los ingresos se quedan en 78,9 millones. El borrador de 2025 contempla 85 millones, pero aún se negocia.

Esto obliga al equipo de Gobierno a ir paso a paso hasta que consiga los votos necesarios para sacar su propio presupuesto anual en una sesión plenaria. De momento, decaen partidas significativas como 1,5 millones de inversiones en reposición o más de 885.000 euros para licencias informáticas.

Perrera y subvenciones

Otra partida destacada es la de 840.000 euros del plan de sostenibilidad. No se prorrogan tampoco, entre otras actuaciones, 201.000 euros para inversiones en reposición en vías públicas, 472.500 euros en subvenciones nominativas relacionadas con el Deporte, los 100.000 euros de las subvenciones de la Semana Santa, los 35.000 euros para la Universidad Nacional de Educación a Distancia y otras subvenciones nominativas en Juventud o Cultura. Se ven afectados los órganos de gobierno, que contaban con 16.00 euros para mobiliario y hay otras inversiones a pie de calle que tampoco se pueden incluir, como los 20.000 euros para la gestión de las colonias felinas o los 45.000 euros para el mantenimiento de la perrera. Ello no supone que de repente esos servicios se vayan a dejar de prestar, pero sí obligan al Ejecutivo local a activar modificaciones de crédito que antes deben ser informadas por los técnicos, llevarse luego a comisión informativa y, posteriormente, a pleno para ser aprobadas.

No se prorrogan las subvenciones de Cultura o Deporte, los 45.000 euros a la perrera o los 20.000 de la gestión de colonias felinas

De fondo queda la propia aprobación del presupuesto general de 2025. La tramitación no está siendo tan rápida como se esperaba, si se tiene en cuenta que el proceso participativo se abrió nada menos que en septiembre. Vox fue el último apoyo del Gobierno. Ahora se ha venido mostrando muy crítico con la gestión de los acuerdos por parte del PP.

El PSOE, a su vez, está abierto a una posible abstención siempre que se tengan cuenta sus propuestas. Las fiestas navideñas han dejado en segundo plano las negociaciones.

Belén Fernández, portavoz municipal socialista, ya ha reconocido que no sería bueno para Cáceres un nuevo presupuesto con el sello de Vox. Tampoco prolongar el actual, admite, precisamente porque lleva la rúbrica de la formación de Santiago Abascal.