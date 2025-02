El alcalde de Cáceres anuncia medidas contundentes para impedir el botellón en el Womad

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado medidas contundentes para impedir el botellón en el Festival Womad. «No se permitirá acceder con bebidas, con la salvedad de botellas de agua de formato individual y sin tapón. Las bebidas se podrán adquirir en los ... establecimientos que hay dentro del recinto«, ha indicado.

El regidor ha señalado que tanto los servicios de seguridad como los sanitarios han puesto de manifiesto que esta práctica suponía un peligro para el público y que lo recomendable por el plan de seguridad era prohibirlo. Esto hace que Womad, que este año celebra su 31 edición, inaugure una nueva etapa, la primera de toda la historia en la que no van a verse imágenes de miles de personas bebiendo en la Plaza Mayor y dejando un gran volumen de residuos.

Así pues, ha esgrimido tanto cuestiones de seguridad como de salud pública para impedir la realización del botellón. «Dentro del plan de seguridad tanto la empresa como las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan con la empresa en diseñar ese plan de seguridad así como los servicios sanitarios han puesto de manifiesto que la presencia de botellón dentro del recinto Womad suponía un peligro para el público asistente, y que lo más recomendable era prohibir esta práctica».

Mateos esgrimió también los problemas de imagen pública que proyecta la realización del botellón. «Todos coincidimos en la necesidad de cuidar nuestra ciudad monumental, de reducir los residuos y de que quienes acudan a los conciertos acompañen a los artistas con el cariño y con el respeto que estos también merecen, que es importante, a mí me gustaría que se hablara del Womad y de su calidad musical y que no se hablara de la polémica de si es o no un botellón».

«Hemos venido a ser valientes y a recuperar la esencia del Womad» Rafael Mateos Alcalde de Cáceres

¿Cómo se podrá consumir bebidas en el Womad? Solo pueden dispensarse en los bares de la Plaza Mayor, ya han sido informados los hosteleros, y se van a dispensar a través del Consorcio vasos reutilizables para que aquellos que adquieran sus bebidas dentro del espacio Womad puedan utilizar el vaso a lo largo de todas las jornadas del festival. Mateos recordó las dos ediciones del concierto los 40 Summer Live que se celebraron en verano y en donde se puso en práctica este formato. Por tanto, solo se podrá entrar a la Plaza Mayor, a San Jorge y a Santa María, con botellas pequeñas sin tapón. «Hemos venido a ser valientes y a recuperar la esencia de Womad».

Para poder evitar la práctica de botellones en el Womad se incrementará la seguridad, tal y como explicó la consejera de Cultura, Victoria Bazaga. «Se ha aumentado la dotación de la seguridad, el año pasado había seis vigilantes en los tres corredores de evacuación de la Plaza Mayor y este año lo aumentamos a 10, además este año se va a reforzar a la Policía Local con 13 vigilantes de seguridad en los puntos de acceso al recinto Womad. Se limpiarán los sanitarios varias veces, durante las horas de los conciertos y los baños de la Gran Vía tendrán productos de higiene femenina.