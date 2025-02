El alcalde de Cáceres agradece la «lealtad» del PSOE en la negociación para acordar el presupuesto

«Nuestro ámbito de actuación es la política municipal y no voy a hacer ningún tipo de valoración de lo que suceda en otros ámbitos porque no tengo las claves para valorarlo». Cáceres se convierte en una especie de 'laboratorio político', con el acuerdo ... escenificado esta mañana entre PP y PSOE para sacar adelante los presupuestos de 2025. En un primer análisis, el alcalde, Rafael Mateos, ha destacado la «lealtad» con la que se ha desarrollado una negociación que se ha hecho larga con el grupo socialista y su portavoz, Belén Fernández. Este acuerdo coloca en una posición marginal al que hasta ahora era socio preferente del Gobierno popular en minoría, Vox.

«Nosotros siempre dijimos que venimos aquí a negociar, a hablar, a buscar diálogo, a buscar consenso y estamos demostrando en poco más de año y medio de mandato que sabemos llegar a acuerdos con fuerzas políticas de diferentes signos», señala Mateos. Ha incidido en que esa negociación con el PSOE «se ha hecho con mucha lealtad». El regidor ha realizado esa valoración a preguntas de los medios, ya que en el transcurso del pleno extraordinario no se ha llegado a pronunciar. Ha destacado que estos son los presupuestos de Cáceres «más altos de su historia». «Tenemos una hoja de ruta muy clara, que es conseguir que Cáceres crezca, que Cáceres salga de la parálisis en la que estuvo sumida la pasada legislatura, que sea una ciudad de oportunidades, Con este presupuesto lo vamos a conseguir», proclama.

Trabajo

Rafael Mateos ha mencionado «el trabajo intenso», pero aclara que las cuentas son fruto «del diálogo, de la capacidad de acuerdo y la capacidad de consenso».

Sostiene que esta es «una cuestión que hay que poner muy en valor en estos tiempos que corren». No obstante, preguntado por el alcance de ese pacto presupuestario y el contraste que supone respecto a la crispación que trasladan el escenario político entre PP y PSOE a nivel nacional o regional, el alcalde se muestra cauto. «Aquí no hay estrategia. Aquí quizás lo que ha habido es mucha lealtad, mucha transparencia y pensar en el interés general. Nuestro ámbito de actuación es la política municipal y no voy a hacer ningún tipo de valoración de lo que suceda en otros ámbitos porque no tengo las claves para valorarlo en otros ámbitos», concluye.

Cree que no solo es un éxito del Gobierno o del Ayuntamiento: «Por encima de todo quien gana es la ciudad de Cáceres», subraya. «Siempre he dicho que había que buscar acuerdos. Nosotros desde el primer minuto hablamos con todos los grupos de la oposición y para que haya acuerdo tiene que haber voluntad de acordar por dos partes», refrenda. En este sentido, ha destacado el papel del PSOE local y su representación en el Consistorio. «Desde luego el grupo municipal socialista desde el minuto tuvo voluntad de acordar, ha estado muy abierto a esa negociación, una negociación que ya han dicho los portavoces no ha sido fácil pero que siempre se ha hecho en un tono constructivo», añade. Rafael Mateos ha agradecido la actitud y voluntad de diálogo de la portavoz socialista, Belén Fernández, en «una negociación que se ha llevado con mucha lealtad y con mucha transparencia».