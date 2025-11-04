HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alarma en la Madrila por una tubería rota

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

REDACCIÓN. Varias dotaciones de bomberos del Sepei acudieron hacia las seis y media de la tarde de ayer a la plaza de Gante, en la Madrila, alertados por la llamada de unas jóvenes por lo que parecía una explosión de una caldera de gas. Al llegar allí descubrieron que en realidad lo que había sucedido es que se había roto una tubería del agua, lo cual preocupó a las chicas, que comparten un piso de estudiantes en este céntrico barrio. El despliegue, en el que participó también la Policía Local, generó inquietud en la zona.

