El agujero en el colector de la Ribera del Marco de Cáceres se hizo de forma intencionada

Fue «una acción intencionada», alguien lo hizo a propósito y posiblemente con la idea de extraer agua a través de una manguera. Es la versión que se ofrece desde Canal de Isabel II, a consultas de HOY, sobre la última rotura del colector de la Ribera del Marco. Es la segunda de la que se tiene constancia en los últimos meses, tras la que afectó al propio cauce con el desborde de vertidos el pasado diciembre. La avería ya ha sido reparada por los operarios que envió Canal, la empresa que tiene en Cáceres la concesión del servicio integral del agua.

Desde la mercantil indicaron que fue una reparación sencilla. «Habían hecho un boquete con máxima precisión, la apertura estaba perfectamente perfilada por lo que no hay duda de que fue algo intencionado», se indicó desde Canal. La vez anterior la intervención para solucionar el problema fue más complicada. Tanto por la actuación que se llevó a cabo para tapar el boquete en el colector como por las dificultades de acceso. La localización de esas aperturas en el viejo colector de la Ribera está, separada por UNOS pocos metros, en la zona de Fuente Concejo.

Cloaca

«La Ribera es una cloaca. No queremos enfrentarnos a las instituciones, pero sí pedimos que se actúe y que sea lo antes posible». Juan Ramos, biólogo y docente, tiene entre sus preocupaciones la Ribera del Marco. Es miembro del colectivo que lleva el nombre de este enclave de la ciudad y que se presenta como un grupo de Amigos en defensa del mismo. La actividad de esa asociación toma más sentido que nunca, a la vista del estado de deterioro avanzado que presenta el corredor medioambiental de la capital. Una nueva rotura del colector pone el foco en la dejadez administrativa que asola a esa parte de Cáceres, pendiente desde hace décadas de inversiones millonarias del Estado que nunca han terminado de llegar. La más reciente, y a la espera de una licitación del Ministerio para la Transición Ecológica, la ampliación de la estación depuradora del Marco.

Tras conocerse la última fractura del colector, Amigos de la Ribera del Marco cree que ha llegado el momento de que el Gobierno central agilice los trámites y ponga sobre la mesa el proyecto de depuración comprometido. «El colector se vuelve a romper en una zona crítica. Es la parte más estrecha y cuando el agua toma fuerza se pone de manifiesto que el colector está deteriorado y es muy viejo. El Ayuntamiento es consciente de todo eso», reflexiona Juan Ramos. No obstante, ya se ha confirmado que en esta ocasión más que una acción de la presión del agua el agujero se produjo por parte de alguien. Posiblemente, no tanto como acción puramente vandálica sino con la idea de extraer agua, sostiene Canal.

«Solo con la implicación de las instituciones afectadas se va a poder resolver esto. Hay que agilizar las soluciones. Este problema nos supera. También supera al propio Ayuntamiento», señala Juan Ramos. Opina que el viejo colector «debe desaparecer, hay que sacarlo de ahí, soterrarlo, lo que sea... pero que desaparezca por el bien de la Ribera». «Soluciones técnicas hay», concluye.

«Hay más roturas del colector en otros puntos, pero no se ven, puesto que se debe entrar muy adentro y son zonas de difícil acceso», resalta este biólogo que ejerce como portavoz de Amigos de la Ribera en este asunto. Pone el acento, a su vez, a que no se cumple la normativa ni se respeta la distancia de acceso al cauce. «Debe haber cinco metros de libre paso y en la Ribera no ocurre», lamenta. Ello se ha puesto de manifiesto durante la redacción del nuevo Plan Especial de Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres y cuyo texto está en revisión.

Amigos de la Ribera alude a un problema medioambiental que lleva a que el río de Cáceres sufra un deterioro sobresaliente que además se incrementa con vertidos al cauce cuando hay roturas en el colector. A ello hay que añadir que cuando llueve, las crecidas provocan que emerjan todo tipo de residuos y objetos a través de los nueve aliviaderos registrados. Esa situación se puede comprobar en época de lluvias frente al Palacio de Justicia.