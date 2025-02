Vecinos y empresarios tumban parte de la modificación municipal del IBI en Cáceres

MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 30 de noviembre 2021 | Actualizado 01/12/2021 11:13h. Comenta Compartir

Vecinos y empresarios tumban una parte de la modificación de la ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). «No nos queda más remedio que admitir esa parte de la alegación y retirar la disposición transitoria». Así lo reconoce la concejala de Economía, María Ángeles Costa, tras conocer los informes de la Secretaría General y la Intervención municipal que aconsejan estimar parcialmente las alegaciones.

Se trata de una parte que plantea la bonificación de un 10% en el tipo de gravamen bajo determinadas premisas, al pasar el tipo de un 0,75 a un 0,675 para locales de un valor catastral inferior a 350.000 euros y del 1 al 0,90% para los inmuebles valorados en más de 350.000 euros. Sin embargo, la rebaja aplicada aludía «con carácter excepcional y durante el periodo impositivo de 2022» a inmuebles relacionados con el comercio, ocio y hostelería.

La Agrupación de Asociaciones de Vecinos y el Círculo Empresarial Cacereño recurrieron, al igual que lo hizo, en otros términos, el partido Cáceres Viva. Los dos primeros, idénticos en su contenido y consensuados por sus órganos de dirección, han salido adelante en parte. Se votará mañana en la comisión de Economía y se aprobará, a tenor de lo que avanzaron ayer los representantes municipales de los distintos grupos.

El Ayuntamiento informó ayer que «se tomará en consideración la alegación presentada por el Círculo Empresarial Cacereño y la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Cáceres en lo que respecta a la disposición transitoria» que recogía la bonificación.

Discriminatorio

Los empresarios y la Agrupación vecinal defienden que se produce una «discriminación» al aplicarse «unos tipos de gravamen reducidos para un determinado grupo de empresarios». Esa distinción, entienden, «infringiría los principios tributarios de igualdad, proporcionalidad y universalidad», con lo que llevaría a una situación, afirman, «no ajustada a Derecho».

«Un grupo concreto de empresarios se van a ver beneficiados por una suspensión que les va a afectar única y exclusivamente a ellos, generando un agravio comparativo», se lee en una parte del texto de alegaciones.

Sin embargo, el rechazo se produce por una cuestión mucho más técnica, y que ya advirtió en la anterior comisión de Economía la representante del PP, Elena Manzano, tal y como recoge el acta. La disposición transitoria para bonificar el IBI a determinados colectivos no podía aprobarse tal y como contempla el artículo 72.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (LRHL). Sostenía que el área de Economía desconocía la normativa y la disposición transitoria era «ilegal».

El informe de la Intervención lo ratifica. Se «considera errónea la interpretación realizada en la disposición transitoria» que se quiere aprobar del artículo 72.4 del texto refundido de la LRHL . Y subraya: podría darse el caso de que inmuebles de un mismo uso (hostelería y ocio) con más de 350.000 euros de valor catastral resultarían gravados con tipos diferentes por lo que recomienda dejar sin efecto la modificación.

El presidente del Círculo, Diego Hernández, opina que es «de sentido común» que esos recursos prosperen. «No se pueden hacer excepciones ni discriminar a nadie». «Con la pandemia la hostelería y el comercio lo han pasado mal y merecen ayudas, pero también hay más empresarios, autónomos y afectados en otros sectores . ¿Qué pasa con los autobuses? ¿Alguien se acuerda de ellos?».

Estimación parcial

La Secretaría General matiza que no se trata de una exención de pago para unos empresarios sí y otros no ya que «el hecho imponible» del IBI no se relaciona con la actividad sino con la titularidad, pero recomienda «estimar parcialmente las alegaciones». Según esto, «el Ayuntamiento no podrá aplicar la bonificación del 10% al comercio, hostelería y hospedería», admite el equipo de Gobierno.

«Los políticos deben tener en cuenta a los ciudadanos y escucharles. Pedimos bonificación para todos, no solo para unos», resalta Diego Hernández. En la misma línea se expresó la portavoz de Cs, Raquel Preciados. Rafael Mateos (PP) cree que el error cometido pone de manifiesto las deficiencias del Gobierno en materia económica, mientras que Francisco Alcántara sugiere que se deberían haber atendido las reclamaciones de Cáceres VIva e «igualar en bonificaciones por arriba, no por abajo». Unidas Podemos y Teófilo Amores apoyarán en comisión que se estimen las alegaciones. La Federación Empresarial Cacereña (FEC) lamenta la supresión de la bonificación. Defiende que se vea ampliada al resto de sectores.