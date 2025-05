El agresor del exalcalde de Guijo de Granadilla no va la cárcel al indemnizar a su víctima

No irá a prisión el agresor del exalcalde del PP de Guijo de Granadilla, ya que ha indemnizado al agredido, Octavio Blanco, que perdió ... la visión de un ojo tras los golpes que recibió.

Al indemnizar con alrededor de 50.000 euros a la víctima, el acusado, de 30 años de edad, se ha beneficiado de la atenuante de reparación del daño. Se le condena a dos años de cárcel por el delito de lesiones y a cinco meses por el de atentado a la autoridad, con lo que no irá a prisión al no tener antecedentes penales y no superar la condena de dos años por delito. También se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros del exalcalde durante 22 años, ni comunicar con él en ese tiempo.

La agresión se originó por una discusión por un coche. El 16 de agosto de 2018, a las tres y media de la tarde, el joven se presentó en la casa del alcalde, diciendo que tenía que retirar un vehículo estacionado del Ayuntamiento que impedía el paso a su coche. El alcalde le dijo que estaba comiendo, que no tenía las llaves y que esperara. Cerró la puerta, pero el acusado siguió tocando el timbre y golpeando la puerta, hasta que salió el alcalde y se enzarzaron en una pelea en la que también intervino el padre del joven. Los tres resultaron con lesiones, pero las más graves fueron las que tuvo Octavio Blanco, que perdió la visión de un ojo.

Un acuerdo en dos partes

El pasado jueves, en la Audiencia Provincial de Cáceres, las partes implicadas en este procedimiento judicial, llegaron a un acuerdo que suponía la condena ahora adoptada; pero el tribunal señaló ese día al acusado que debía pagar toda la indemnización al exalcalde este lunes, para que el martes se llegara al acuerdo. El joven ha pagado toda la indemnización a su víctima, faltando por pagar 734 euros a la gerencia del Área de Salud de Plasencia por la asistencia médica prestada a Octavio Blanco. De esta forma el tribunal ha podido aplicar la atenuante de reparación del daño.

En un principio el fiscal había pedido para el agresor 16 años de cárcel y pagar una indemnización de 121.000 euros. Para el exalcalde, también acusado del delito de lesiones, solicitaba un año de prisión y pagar 6.200 euros de indemnización.