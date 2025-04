El acusado de Atrio: «Si hubiera habido cámaras en la bodega no estaríamos aquí hablando»

Se puso de pie. Carraspeó y, a continuación, se dirigió al tribunal. Este miércoles, siete meses y medio después de su detención, Constantín Gabriel Dumitru, ... considerado el cerebro del robo de Atrio, habló por primera vez. Hasta ahora se había acogido a su derecho a no declarar y había permanecido en silencio. Por eso sus palabras levantaron mucha expectación y sorpresa.

Intervino al final del juicio, en el turno que se otorga a los acusados para que tengan la última palabra. Habló en castellano, aunque con un marcado acento extranjero y algunas incorrecciones gramaticales, para criticar cuestiones como que Atrio no dispusiera de cámaras de seguridad dentro de la bodega. También puso en duda algunas de las afirmaciones realizadas por la Policía. Dumitru tiene nacionalidad rumana y neerlandesa y ha residido en España durante las últimas dos décadas, según su abogada, Sylvia Córdoba.

«Me duele la cabeza de pensar que un hotel de cinco estrellas, con dos Michelin –actualmente son tres–, tiene una bodega con tanto dinero en vino, con una botella histórica, y que no tenga cámaras dentro. No deberíamos estar aquí hablando de lo que ha pasado ahí dentro», dijo en la Audiencia Provincial de Cáceres.

«Mis clientes no son Bonnie and Clyde; estaban viajando tranquilamente por Europa cuando fueron detenidos», mantiene la abogada de los acusados

«Un seguro –prosiguió– viene y te hace un seguro de casa e inmediatamente te dice: 'tengo que poner cámaras aquí, aquí y aquí para poder, el día que te roben, devolver lo que te están robando'. No hay nada de eso. Y han entrado en mi teléfono, cuando yo tengo seis dígitos, y me han dicho que estaba libre. Eso es mentira. Y no se ha encontrado nada», ha apostillado.

A continuación, cuestionó las investigaciones policiales relacionadas con su móvil. «Si se han sustraído tantas botellas en tal fecha y a nosotros nos detienen, no sé, nueve meses después, no se ha encontrado nada en mi teléfono. Ni una foto, ni una conversación directamente hablando de esas botellas negociando», señaló. Hay que recordar que durante la vista del pasado lunes uno de los policías que ha intervenido en la instrucción declaró que se había localizado una conversación de whatsapp de Dumitru con un tal Marcos en la que admitía dificultades para dar salida a los vinos y que estaba intentado hacer gestiones con Estados Unidos. El agente también apuntó que en otra conversación sugería el cambio de una botella por un Mercedes GLS.

«¿En qué quedamos?»

El detenido también mostró su perplejidad por el hecho de que se haya dicho que ha sido un robo por encargo –una afirmación mantenida por José Polo, copropietario de Atrio– y que, por otro lado, trascendiera el dato de un posible trueque de una botella por un todoterreno de alta gama. «¿En qué quedamos? Si es un robo por encargo o, supuestamente se está hablando de eso, no hay ninguna conversación de eso. Entonces, ¿dónde están las botellas? Me pregunto yo también. Si soy el ladrón, quisiera saber dónde están», zanjó.

«Hay que entender que ellos están enfadados. Seguramente le hubiera gustado decir muchas más cosas. Es una forma de quitarse un poquito la espinita porque ha estado todo el tiempo callado», comentó Sylvia Córdoba. Priscila Lara Guevara permaneció en silencio. «Mis clientes no son Bonnie and Clyde. Estaban viajando tranquilamente por Europa cuando fueron detenidos», defendió la letrada durante su intervención final.