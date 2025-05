Acusado de abusar de dos hermanas menores en Cáceres, ha sido absuelto en un caso y en otro está pendiente de juicio

La Audiencia Provincial de Cáceres acaba de absolver a un acusado de abusar sexualmente de una menor; pero esta persona tiene pendiente un juicio por ... otro presunto delito de abuso sexual a otra menor.

Las dos jóvenes que le acusan son hermanas, y su familia tenía relación de amistad con el acusado, acudiendo bastantes veces las hermanas a la casa del procesado en donde presuntamente se produjeron los abusos sexuales.

La Audiencia Provincial ha analizado ahora el supuesto delito cometido con la pequeña de las hermanas, que, asistida por sus padres, presentó una denuncia ante la Guardia Civil en abril de 2022, en la que refirió que había sido víctima de tocamientos por parte del acusado en sus pechos, nalgas y genitales, en multitud de ocasiones cuando tenía nueve y diez años.

Le pidieron cinco años de cárcel

La acusación particular, que representa a los padres de la niña, pidió que fuera condenado a cinco años de prisión, libertad vigilada durante otros cinco años; pagar a la menor y a su familia 34.000 euros en concepto de indemnización; y no poder acercarse a menos de 50 metros de la menor ni contactar con ella durante 15 años. La defensa, representada por el abogado Estanislao Martín, solicitó la absolución; al igual que la fiscalía, que calificó los hechos como no constitutivos de infracción penal.

La Audiencia ha absuelto al procesado, al considerar que las declaraciones de la presunta agredida no parecen veraces, considerando sus declaraciones faltas de detalles, que tardó más de dos años en declarar, y que lo hizo pocos meses después que su hermana mayor denunciara al mismo hombre. El tribunal indica que el relato de la menor es muy parco en detalles, «lo cual sorprende especialmente teniendo en cuenta -indica la sentencia-, que según dijo, tales hechos habrían tenido lugar en innumerables ocasiones, a veces varias en un mismo día; sin embargo, no expuso episodios individualizados, ni facilitó detalles específicos de algún episodio en concreto». También pone de relieve la escasa coherencia emocional que se observa en la menor cuando relata los abusos de los que dice haber sido víctima.

Esta sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El acusado ha sido absuelto de los abusos a la hermana más pequeña; pero será juzgado por los supuestos abusos a la mayor, en donde el fiscal sí que ve indicios de delito, le acusa y pide para él pena de prisión.