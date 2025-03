Acabares pide que se mantenga la ampliación de terrazas en Cáceres

redacción Miércoles, 29 de diciembre 2021, 11:23 Comenta Compartir

Acabares, la Asociación de Cafés, Bares y Restaurantes de Cáceres, solicita al Ayuntamiento cacereño que, «excepcionalmente y por la vía que entiendan adecuada», adopte un acuerdo por el que se amplíe la utilización de la vía pública para las terrazas, en el mismo sentido que la prórroga que acordó por resolución de Alcaldía el 25 de mayo de 2020.

En una nota de prensa, el colectivo de empresarios de hostelería rechaza que el 31 de diciembre se ponga fin a esta medida, argumentando que «la sexta ola faculta no sólo a los hosteleros de la ciudad, sino también a todos los ciudadanos a pedir que el Ayuntamiento sopese la pertinencia y oportunidad de no adoptar la medida de prorrogar las terrazas hasta que las circunstancias evidencien que dicha medida ya no responde a la situación pandémica que todos sufrimos».

Cabe recordar que las terrazas volverán a tener el tamaño que ocupaban antes de la pandemia a partir del 1 de enero, ya que el día antes decae esta eventualidad que ha permitido a los locales disponer de más espacio público para desplegar el total de sus mesas garantizando la seguridad sanitaria.

Los hosteleros señalan que los índices de incidencia «aconsejan mantener las terrazas covid» mientras persista la situación de pandemia. Añaden, además, que están percibiendo que los los clientes prefieren los exteriores incluso en días frío y apuntan que los interiores de sus locales se sitúan «en niveles de aforos mínimos».

«Es una manera más de ayudar a los establecimientos de hostelería, particularmente afectados por la situación de la covid-19», subrayan.