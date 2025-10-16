700 manos aprenden a salvar vidas en la Plaza Mayor

Silvia Chaves, médico del 112, enseña con paciencia cómo hay que llevar a cabo la RCP (Reanimación cardiopulmonar), una maniobra que aumenta las tasas ... de supervivencia ante una parada cardiaca. Primero un golpecito en el hombro para ver si la persona tiene conciencia, y dirigirse a ella. «Después hay que hacer la maniobra frente-mentón, ver si respira, si no es así llamamos a los servicios de emergencia e iniciamos la RCP», detalla Silvia, a la que se le nota callo a la hora de explicar y de atender. Hay que hacer compresiones de calidad e ininterrumpidas con las manos. La desfibrilación precoz ayuda a rearmar el corazón hasta que lleguen los servicios de emergencia. Esta actuación forma parte de un protocolo que cualquier persona puede practicar. Hay que hacer la maniobra con ganas, con poderío. Tanto, que después de hacerla terminan doliendo los brazos.

Este jueves es el Día Mundial Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, en el que unos 350 alumnos de cuarto de la ESO 10 institutos de la ciudad han participado en una actividad que trata de concienciar de la importancia de este tipo de formación para la vida cotidiana. La gerencia del Área de Salud de Cáceres en colaboración con el Ayuntamiento organizaron esta actividad. Fernando García-Montoto es anestesiólogo y el jefe de sección de la UCI de anestesia y director de soporte vital avanzado por la ERC, la Sociedad Europea de Resucitación. «El objetivo, si quisiéramos ser utópicos, es que esto estuviera en los planes curriculares de los colegios como existe en algunos países, a eso llegaremos, pero estos días especiales de concienciación están hechos para que la ciudadanía comprenda la importancia de la cadena de supervivencia, dos manos pueden salvar una vida y eso es completamente cierto».

Los institutos Norba Caesarina, la Laboral, el Pacheco, el Virgen de Guadalupe, San Antonio, Paideuterion, Brocense, Josefina, Giner de los Ríos y Carmelitas han participado en esta cita. Los alumnos reciben unas pinceladas, pero la formación reglada del soporte vital básico requiere tres o cuatro horas. La actividad de este jueves «suscita un interés», es un arranque. «Les damos cuatro herramientas muy importantes, que aprendan a hacer compresiones de calidad y de manera ininterrumpida, que conozcan cómo funcionan los desfibriladores y otras maniobras de socorrismo importantes, como que pongan una persona en posición lateral de seguridad cuando estén conscientes pero su corazón no se ha parado y maniobras de desobstrucción de la vía aérea cuando un paciente se ha atragantado».

Sobre los desfibriladores que están accesibles en la ciudad Fernando García-Montoto señala que llamando al 112 se puede obtener información de donde hay uno de esos dispositivos accesibles. Es una red que va creciendo.

Victoria Galvao es una de las alumnas que estaban en esta formación en la Plaza Mayor de Cáceres. Tras las pautas recibidas dice sentirse en disposición de poder auxiliar a personas que lo necesiten. Al lado su profesora de educación física, Laura Pérez, señala que es muy importante «que aprendan» para «actuar en alguna situación de emergencia». En la cabeza de muchos de los profesores está lo que sucedió en 2018, cuando dos jóvenes lograron salvar a un compañero de 16 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria. Formados en el mundo scout pusieron en práctica los conocimientos de Primeros Auxilios recibidos en estos grupos.