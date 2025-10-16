HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alumnos de cuarto curso de la ESO aprenden a hacer la RCP en la Plaza Mayor de Cáceres. JORGE REY

700 manos aprenden a salvar vidas en la Plaza Mayor

Una decena de alumnos de institutos reciben formación en el Dia Mundial de la Reanimación Cardio Pulmonar

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:06

Comenta

Silvia Chaves, médico del 112, enseña con paciencia cómo hay que llevar a cabo la RCP (Reanimación cardiopulmonar), una maniobra que aumenta las tasas ... de supervivencia ante una parada cardiaca. Primero un golpecito en el hombro para ver si la persona tiene conciencia, y dirigirse a ella. «Después hay que hacer la maniobra frente-mentón, ver si respira, si no es así llamamos a los servicios de emergencia e iniciamos la RCP», detalla Silvia, a la que se le nota callo a la hora de explicar y de atender. Hay que hacer compresiones de calidad e ininterrumpidas con las manos. La desfibrilación precoz ayuda a rearmar el corazón hasta que lleguen los servicios de emergencia. Esta actuación forma parte de un protocolo que cualquier persona puede practicar. Hay que hacer la maniobra con ganas, con poderío. Tanto, que después de hacerla terminan doliendo los brazos.

