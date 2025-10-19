5.000 cacereños se echan a la calle contra el cáncer de mama La ciudad se tiñó de rosa en una cita que comenzó en la avenida de España y acabó con una fiesta en la Ciudad Deportiva

Más de 5.000 personas se echaron a la calle ayer en Cáceres para recorrer la Marcha Rosa, una cita en la que se recaudaban fondos para la lucha contra el cáncer de mama.

Solo en 2024 se diagnosticaron 304 casos de cáncer de mama en la provincia de Cáceres. Es el tumor más frecuente en las mujeres y el segundo en tasa de incidencia en la población en general. Además, el 68% de las mujeres que han superado la enfermedad tienen miedo a la recaída; y una de cada cuatro mujeres que atraviesa la enfermedad está sufriendo problemas económicos, especialmente las más jóvenes. El 57% de las que han superado la enfermedad están preocupadas por su aspecto físico, y el 36% de las mujeres que han superado la enfermedad tienen mala calidad de vida.

La cita partió desde la avenida de España y llegó a la Ciudad Deportiva, donde se celebró una gran fiesta con actividades y animación para todos los públicos. Hubo clases dirigidas de zumba, pintacaras, castillos hinchables, un mural del recuerdo y otro tipo de actividades también para los más pequeños.

La Marcha Rosa recorrió un itinerario de unos 5 kilómetros, «pensado para ser accesible, cómodo y seguro, de manera que pueda sumarse cualquier persona, sin importar la edad o la condición física», según se declaró en la presentación del evento.

Asimismo, se mantuvieron las dos modalidades de los últimos años. Hubo una carrera de la mujer, con un carácter más deportivo; y una marcha no competitiva, pensada para disfrutar en familia y teñir las calles cacereñas del color rosa que simboliza el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

El dorsal tuvo un coste de 7 euros, que incluía la camiseta conmemorativa, y existía la modalidad infantil de 3 euros, para que los más pequeños tuviera su espacio en esta jornada y luego puedan acceder a las actividades infantiles al finalizar el recorrido.