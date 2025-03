500 personas en Cáceres exigen la cárcel para Puigdemont y llaman traidor a Pedro Sánchez

Alrededor de quinientas personas asistieron, a las ocho de la noche de este jueves, a la concentración contra la amnistía frente a la sede del ... PSOE de Cáceres, en la Plaza Noruega, en el barrio de Los Fratres. Una sede a la que le habían tirado huevos en la madrugada del miércoles.

Convocados a través de las redes sociales la gente fue agolpándose frente a la sede que estaba acordonada por la Policía Nacional. Se veía a nueve agentes uniformados junto a un furgón policial. También había varios agentes de la Policía Local.

Esta concentración en Cáceres ya había sido anunciada el pasado 6 de octubre en la protesta que hubo en la ciudad de Badajoz que reunió a varias miles de personas, 2.000 según la Delegación del Gobierno.

Tras numerosos gritos de '¡Qué te vote Chapote!', '¡Pedro Sánchez traidor', 'Puigdemont a prisión!, 'No es un presidente, es un delincuente', 'PSOE traidor, ni obrero ni español', una mujer que aseguró no pertenecer a ningún partido, Teresa Fernández, leyó un comunicado instando a los ciudadanos de Cáceres a luchar pacíficamente por sus derechos. «No a la amnistía –dijo– que anula los delitos de terrorismo, malversación y prevaricación de esos políticos que solo lo hacen en provecho propio y quieren romper nuestro país, porque, además, sabemos que después de la amnistía vendrá la autodeterminación. Tenemos que frenar toda esta locura. Los golpistas no nos pueden gobernar». Fue muy aplaudida cuando dijo: «Puigdemont es un delincuente, y además cobarde, que se fue de España escondiéndose en un maletero para que sus compañeros pagaran las culpas mientras él se libraba. No queremos que vuelva, salvo que sea esposado».

Entre los asistentes se encontraban los concejales de Vox en el Ayuntamiento. Aparentemente no había símbolos de últraderecha, salvo una bandera de España con un agujero en donde antes estaba el escudo constitucional.

Enrique Arias mostrando su carné del PSOE tras dejar de ser militante. Salvador Guinea

Entre las muchas personas que llevaban la bandera de España se encontraba Enrique Arias, que mostraba un carné del PSOE. «Llevo 46 años y medio siendo militante socialista –dijo–, hasta hoy que han matado al PSOE. No rompo el carné porque yo no he dejado de ser socialista, son estos traidores los que han dejado de ser del PSOE, ni son socialistas ni obreros, y Guillermo Fernández Vara es un cobarde».

Los manifestantes se fueron disolviendo, quedando para el próximo domingo día 12, a las doce de la mañana, en el Paseo de Cánovas de Cáceres, en el quiosco de la música. Habrá una nueva concentración bajo el lema: «Por la igualdad de los españoles. No a la amnistía».