De los 30.000 euros en relojes del alcalde de Cáceres a los 14 concejales sin cuenta bancaria

Los 25 concejales del Ayuntamiento de Cáceres ya han entregado sus correspondientes declaraciones de bienes y las mismas están publicadas en la página oficial ... del Consistorio. Se cumple así con la Ley de Transparencia, que entró en vigor en el año 2015, además de con la Ley de Bases de Régimen Local, que en su artículo 75 establece que los representantes políticos deben presentar esa declaración de sus bienes patrimoniales, de participación en sociedades... antes de la toma de posesión, así como al finalizar mandato o cuando se produzcan cambios.

Los ediles no necesitan mucho espacio, en la mayoría de los casos, para reflejar sus propiedades e intereses. En algunos, con tres páginas por una sola cara es suficiente. En esas declaraciones de bienes e intereses se responde en un modelo tipo que contempla seis epígrafes: el motivo de la misma (ahora el acceso al cargo), los bienes inmuebles que se poseen, acciones y participaciones, fondos, depósitos..., vehículos y bienes que superen los 2.500 euros. otros bienes o derechos y posibles observaciones.

El alcalde, Rafael Mateos entregó su declaración el 9 de junio, apenas una semana antes de tomar el bastón de mando. En la misma destaca su colección de relojes en el apartado de 'otros bienes...'. Está valorada en 30.000 euros. El regidor popular ya viene mencionando esa colección desde hace años, aunque ahora su valor duplica al declarado en 2015, cuando eran 15.000 euros.

La concejala de Patrimonio y Turismo no incluye el valor de su colección de obras de arte; la exconcejala de Cultura ha comprado este año una furgoneta por 18.000 euros

En una conversación con HOY antes de las municipales de 2019, Mateos explicó que colecciona relojes desde que era joven. «Unos coleccionan motos o corbatas. Yo, relojes», venía a decir. Aclaraba entonces que no tenía ningún Rolex. El alcalde dispone de tres inmuebles, entre ellos una vivienda de algo más de 48.000 euros de valor catastral. También figura un Audi A-4 que compró en 2015 por 39.000 euros. En la casilla de 'acciones y participaciones...' el primer edil alude a un patrimonio de 6.220 euros en el Banco Santander y 367 más en Caixabank. No queda claro si son ahorros en cuentas o en acciones, como correspondería a ese apartado y reflejan otros ediles que detallan sus cuentas en la casilla de 'otros bienes, rentas o derechos económicos'.

Sin embargo, la mayoría de los políticos locales no aportan información sobre sus cuentas bancarias. De hecho, llama la atención que al menos 14 no dispongan de ella siquiera. Algunos como Víctor Bazo o Ángel Orgaz las incluyen pero sin cantidades. La concejala del PP y ex de Ciudadanos, Raquel Preciados, es la única que ha presentado dos declaraciones. La primera en abril, con motivo de su renuncia. La segunda en junio. En ella se puede comprobar que es coleccionista de arte. En concreto de «obras de arte pictóricas», explica de su propio puño y letra. El valor de esa colección no lo facilita. «Según el mercado del arte», zanja.

Leal tiene 44.000 euros en Tesela; Villar, 1.500 en Acanto; Mirat, 45.000 repartidos en dos firmas y Gutiérrez, 16.000 en JPM

Entre las declaraciones más sencillas está la de la concejala de Festejos. Soledad Carrasco no tiene pisos, locales, ni cuentas. Pero se compró un T-ROC en 2020 por 22.000 euros. Tampoco tiene cuentas ni coche Pedro Muriel, que no aporta el valor catastral de su casa de autopromoción. David Santos (PSOE) es otro de los no cita inmuebles ni 'libreta', pero sí dos vehículos. La declaración de Antonio Bohigas (exCs, ahora en el PSOE) también es escueta: una vivienda y dos vehículos. Sin cuentas.

El actual concejal de Economía, Ángel Orgaz, tampoco dispone de inmuebles. En 2000 adquirió un coche. No hay precio. Tampoco está el saldo de sus dos cuentas.

Participaciones

Son varios los ediles con participaciones mercantiles. El actual responsable de Urbanismo, Tirso Leal, menciona 44.235 euros en una empresa dedicada a la «adquisición, venta y explotación de edificios o terrenos para su urbanización», Tesela Consulting e Inversiones. Jorge Villar (PSOE) aporta 1.500 euros en Acanto SL y 100 euros en Cajalmendralejo (pero no queda claro si son títulos o una cuenta). Raquel Mirat (Vox) no tiene cuentas aunque sí tres inmuebles valorados en Catastro en 147.000 euros y participaciones de 15.000 euros en Mirat SA y de 30.000 en Distribuciones y Marketing Cacereña SL.

Eduardo Gutiérrez (Vox) dispone de títulos en JP Morgan Global Income por 16.473 euros. Tiene seis inmuebles, tres por herencia. No es el edil con más propiedades inmobiliarias. Vilar registra cinco viviendas, una por herencia. No menciona su valor. Jacobi Ceballos (PP) suma cinco inmuebles con un valor de 63.423 euros. Tirso Leal dispone de inmuebles por 309.000 euros, tres viviendas y tres fincas rústicas. Entre los 11 inmuebles de Lourdes García Frades (PSOE), 9 son por herencia.