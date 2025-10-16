HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz
Punto de recarga de vehículos eléctricos en un aparcamiento de Cáceres. HOY

42 de los 119 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Cáceres ciudad no funcionan

Están sin servicio el 35% de todas las electrolineras instaladas en el casco urbano, mientras que en la provincia son el 29%

C. Mateos / A. Rubio

Cáceres

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:06

Comenta

La ciudad de Cáceres tiene ya instalados 119 puntos de recarga de uso público para vehículos eléctricos, pero 42 de ellos no funcionan. Aproximadamente uno ... de cada tres están sin servicio, un 35% del total, lo cual supera de manera considerable la media nacional del 22%, según consta en el más reciente Barómetro de la Electromovilidad, correspondiente al tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

