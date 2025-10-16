42 de los 119 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Cáceres ciudad no funcionan

La ciudad de Cáceres tiene ya instalados 119 puntos de recarga de uso público para vehículos eléctricos, pero 42 de ellos no funcionan. Aproximadamente uno ... de cada tres están sin servicio, un 35% del total, lo cual supera de manera considerable la media nacional del 22%, según consta en el más reciente Barómetro de la Electromovilidad, correspondiente al tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Si nos vamos al global de la provincia de Cáceres la situación es algo mejor, ya que son 150 los puntos de recarga que no están operativos del total de 518 instalados, un 29% por ciento, también superior a la media nacional. Tomando como referencia toda Extremadura, en la región hay actualmente 1.169 puntos de recarga, de los cuales no funcionan 313, el 26%.

Estos porcentajes tan elevados de electrolineras de acceso público inactivas tienen varios motivos, pero el principal es la demora de muchos meses que suele producirse entre la instalación del punto de recarga y la puesta en marcha efectiva debido al complejo proceso burocrático tanto con la administración como con las compañías eléctricas.

En términos generales, el Barómetro de la Electromovilidad refleja un nuevo impulso en el despliegue de infraestructuras de recarga en España, aunque el país continúa lejos de los objetivos fijados para 2030. Durante el trimestre, la red nacional de puntos de recarga de acceso público alcanzó las 52.107 unidades, tras un aumento de 4.215 nuevos puntos, lo que supone el segundo mayor crecimiento desde que se publica este informe. Pese a esta evolución positiva, el 22 % de los puntos (14.643) siguen fuera de servicio, por averías o falta de conexión a la red eléctrica, lo que limita su disponibilidad real. Si todos estuvieran operativos, España ya habría superado el objetivo de 64.000 puntos de recarga previsto por Anfac para 2024.

Crecimiento

El indicador de infraestructura de recarga nacional sube 1,2 puntos, hasta situarse en 13,1 sobre 100, un avance moderado pero sostenido. El crecimiento se ha intensificado respecto al trimestre anterior, impulsado tanto por la expansión de los puntos de carga lenta (hasta 22 kW) como de carga rápida. Sin embargo, los datos confirman que el 69 % de las instalaciones son todavía de baja potencia, con tiempos mínimos de recarga de tres horas, lo que evidencia la necesidad de acelerar el despliegue de estaciones más potentes para favorecer los desplazamientos de larga distancia y el transporte profesional.

Por comunidades autónomas, los mayores avances en infraestructura se registran en Asturias (+2,6 puntos), Madrid (+2,5) y Castilla y León (+1,6), mientras que otras regiones, como Extremadura, continúan a la cola con 14,2 puntos, claramente por debajo de la media nacional. El indicador de recarga rápida (puntos de al menos 50 kW) sitúa a la comunidad extremeña en solo 10,7 puntos, una de las cifras más bajas del país, lo que dificulta la conexión eficiente entre ciudades y ejes interurbanos.

Dentro del territorio español, el 59 % de los puntos de recarga se encuentran en áreas urbanas (30.739), lo que refuerza la electrificación del parque móvil en las grandes ciudades, mientras que el 41 % restante (21.368 puntos) se ubica en zonas interurbanas. No obstante, más de la mitad de los puntos fuera de las ciudades tienen potencias de 22 kW o inferiores, lo que se traduce en tiempos de recarga excesivos para viajes por carretera. En este ámbito, Extremadura presenta la dificultad de su dispersión geográfica y el bajo número de cargadores de alta potencia, que entorpecen la continuidad de la movilidad eléctrica entre sus principales núcleos urbanos y las rutas nacionales.

Si se mantiene el ritmo actual de crecimiento, España podría alcanzar solo un tercio del objetivo de 300.000 puntos públicos de recarga en 2030. Las organizaciones del sector insisten en la necesidad de una plataforma nacional de información en tiempo real que garantice datos fiables sobre disponibilidad, potencia y precios, para mejorar la experiencia de los usuarios y favorecer la planificación de rutas.