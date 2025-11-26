Vox propone una red que acompañe a personas que viven en soledad no deseada
Redacción
BADAJOZ.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz defenderá hoy en el pleno una moción en la que pide la creación de ... una red de acompañamiento vecinal a personas que viven en situación de soledad no deseada, dirigida especialmente a los mayores en Navidad.
Por ello, el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha solicitado que el Consistorio, desde Servicios Sociales, apruebe un plan de acompañamiento en las fechas navideñas que comprenda la creación de un censo de mayores que viven en soledad no deseada, un fichero de voluntarios y uno de demandantes.
