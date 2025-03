Vox estudia qué medidas tomar con el concejal de Badajoz Javier Liso

Vox estudia esta mañana de viernes qué medidas tomará con el concejal del Ayuntamiento de Badajoz, Javier Liso, que ha sido condenado hoy por ... un delito de amenazas en el ámbito de violencia sobre la mujer a la pena de 22 días a trabajos en beneficio de la comunidad, a la prohibición de acercarse a la acercarse a la víctima o comunicar con ella por cualquier medio durante 16 meses y a la prohibición de portar armas durante dos años.

Desde el partido en Badajoz indican que la organización nacional está informada de esta sentencia, acordada entre la Fiscalía y el abogado de la defensa tras la denuncia presentada este jueves por la pareja de Javier Liso. El concejal ha pasado la noche detenido, después de que la Policía practicara ayer su detención a raíz de la denuncia presentada por la mujer, también en el día de ayer.

El PSOE ha pedido ya su dimisión del Ayuntamiento. El grupo socialista piensa que «es inadmisible que siga siendo miembro del consistorio y exigen la inmediata renuncia a su acta de concejal en el día de hoy» y que, de no ser así, sea su portavoz Marcelo Amarilla quien lo cese como integrante del grupo municipal «de forma automática y de manera irrevocable».

Por otra parte, el alcalde Ignacio Gragera ha sido preguntado si piensa tomar alguna decisión al respecto y ha eludido dar una respuesta hasta tener la información completa.

Javier Liso es concejal desde las últimas elecciones de mayo. Su acta es personal, por lo que Vox no puede forzarle a renunciar a ella. En los dos últimos mandatos se han dado caso de concejales enfrentados a sus partidos que fueron expulsados de estos, pero que se mantuvieron como ediles no adscritos a ninguna formación.

En el caso de que Javier Liso saliera del Ayuntamiento, la siguiente en la candidatura de Vox es la farmacéutica María Jesús Salvatierra Gordillo y, en quinto lugar figura la arquitecta Rocío Pérez Barroso.

En julio de 2020, otro concejal de Vox fue detenido por un presunto delito de violencia de género en la Zubia (Granada). Como en este caso, hubo condena. El Comité de Garantías inició el proceso para suspender de militancia y de derechos de representación como concejal a este afiliado. Fue expulsado del partido y salió del Ayuntamiento de este municipio andaluz.

25 de noviembre

Como ocurrió en otros ayuntamientos, Javier Liso y sus compañeros concejales de Vox votaron contra la moción promovida contra la violencia de género con motivo del 25 de noviembre.

La propuesta buscaba «reiterar la tolerancia es cero ante cualquier acción violenta contra las mujeres, independientemente de su intensidad», entre otras cosas como asumir el compromiso de evaluar la eficacia de las medidas puestas en marcha.

Aquel día el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, se mostró en contra de los «chiringuitos» creados en torno a esta lacra social. «Nunca hemos negado la violencia contra la mujer y que se puede luchar de otra manera, pero el método que se ha usado hasta ahora no ha servido. El sistema no funciona y hay que cambiarlo. Por muchas declaraciones y propaganda que hagan, (la violencia de género) no ha cambiado. Y además está el aumento de inmigración masiva, de gente con una mentalidad distinta a la nuestra y que no respeta a las mujeres», afirmó Amarilla aquel día.