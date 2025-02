El Vivero no reabrirá porque el césped que han colocado es defectuoso

C. MORENO

Hace siete meses que los equipos de fútbol de la ciudad no pueden entrenar en El Vivero (conocido como viejo Vivero) y es posible que ... aún tarden en poder marcar goles en este conocido campo. El cambio de césped que comenzó en verano se ha tropezado con un nuevo obstáculo. El Ayuntamiento de Badajoz, responsable de esta inversión de 145.000 euros, considera que el material que ha instalado la empresa adjudicataria de la obra no es de suficiente calidad y que los anclajes no están bien colocados.

La reapertura del campo, por tanto, queda en el aire una vez más. Esto supone un grave problema para los que practican fútbol en la ciudad porque los terrenos de césped escasean. Perjudica especialmente al Santa Teresa, al Flecha Negra y al Santa Isabel. En la actualidad hay clubes de la ciudad que deben compartir un mismo campo para tres de sus equipos en sus entrenamientos. El concejal de Deportes, Juancho Pérez, acudió ayer a las instalaciones de El Vivero a revisar el terreno. Desde el Consistorio explican que el césped instalado no se corresponde con el que establecía el pliego de condiciones de la obra. Además, se coloca por rollos y los anclajes que unen las distintas piezas no están bien colocados. En el campo se aprecian bultos. La obra fue adjudicada en junio de 2021. Se presentaron 13 ofertas y resultó ganadora la más económica. Se reservaron 200.000 euros para la inversión, pero costó 145.000, aunque no se consideró una baja temeraria del precio. El cambio de césped comenzó en agosto del año pasado y solo debía tardar unas semanas, se esperaba que los equipos pudiesen utilizar el terreno de juego poco después de comenzar la liga. Sin embargo, la obra se encontró con un primer obstáculo. Al levantar el antiguo césped, los obreros localizaron deficiencias importantes en la subbase, la capa inferior de este suelo. Tras arreglar estos desperfectos, la colocación del nuevo césped se retomó en diciembre y estaba previsto reabrir en febrero. Así lo anunció Juancho Pérez, pero ahora no hay fecha para que los aficionados vuelvan a contar con esta instalación, la principal de El Vivero. Ampliar Imagen del nuevo césped instalado en El Vivero. HOY Los problemas de césped en el llamado viejo Vivero no son nuevos. El anterior se colocó en 2009 y tuvo problemas. Varios clubes afectados Hay varios clubes afectados por la escasez de instalaciones en la ciudad, pero el más perjudicado es el Santa Teresa. En la actualidad deben jugar en los campos que tiene la Federación Extremeña de Fútbol en La Granadilla, llamados Eusebio Bejarano, y también en los Adelardo Rodríguez de San Roque. Noticia Relacionada Finaliza la construcción del campo de fútbol junto al Seminario de Badajoz N. R. P. El Santa Teresa, además, está en la segunda categoría del fútbol nacional, pero aspira a ascender a la primera, la Liga Iberdrola. Para jugar en este grupo, sin embargo, el equipo debe contar con un campo de césped natural o uno artificial, pero de nueva generación, es decir, de máxima calidad. Este era uno de los objetivos de la obra, contar con un campo de fútbol 11 con césped de alta calidad que pudiese ayudar al Santa Teresa, pero los contratiempos en la obra lo impiden, al menos por el momento. La falta de un campo adecuado ha provocado problemas a este equipo. De hecho, desde el club han asegurado que este conflicto puede perjudicarles deportivamente y decantar la liga.

