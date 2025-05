VII Cross Solidario de la Guardia Civil: la carrera donde lo menos importante es correr

José Tomás Palacín Badajoz Domingo, 20 de octubre 2024, 14:07 | Actualizado 15:32h. Comenta Compartir

Este mañana, a las once en punto de la mañana, a ritmo de Gonna Fly Now –la mítica canción de «las escaleras» de Rocky–, 1. ... 559 personas han salido de la Plaza de Santo Domingo para correr el VII Cross Solidario Virgen del Pilar de la Guardia Civil de Badajoz 'Muévete por la salud mental'. 28 minutos y 47 segundos después, tras ocho kilómetros de recorrido, con especial importancia de la zona del Guadiana y el Casco Antiguo, Pedro José Cano ha pasado el primero por la meta. Pero el objetivo no es ganar, que también: en esta jornada, lo que de verdad ha importado es lo recaudado para Salud Mental Aemis.

En total, tras más de 2.800 camisetas vendidas, inscripciones y otras donaciones, se han recaudado 25.034 euros, que han ido íntegros a la asociación, la primera de estas características que fue formada, tanto por directivos como por usuarios, por personas con trastornos mentales. Todo un récord para una institución que, tal y como contó HOY, necesitaba esa cantidad para seguir contribuyendo a cuidar de la salud mental de la sociedad pacense. También ha sido un récord para la Guardia Civil: es la edición en la que más participantes han corrido en el Cross Solidario y en la que más camisetas se han vendido. Todo un logro que esperan repetir en más ocasiones, ya que, visto el éxito que está teniendo esta carrera —cada vez más valorada tanto por los corredores como por los asistentes, así como por las asociaciones beneficiarias—, repetirán la iniciativa en los próximos años. Galería relacionada Fotos | El VII Cross Solidario de la Guardia Civil en Badajoz Eduardo Vaca es guardia civil. Este cross solidario ha sido, en cierto modo, especial para él. No ha corrido, pero, como se ha citado anteriormente, en este día eso no es lo importante. Y es que también colabora con Salud Mental Aemis desde hace 25 años. Rodeado de asistentes, corredores nerviosos —otros, menos— y música de AC/DC, ha contado a este periódico que el objetivo, además de recaudar dinero para las asociaciones que más lo necesitan, es el de darles visibilidad. «No sólo ha sido la carrera absoluta, la de los ocho kilómetros. También se organizan otras carreras para los niños pequeños, en la que rodean la Comandancia de la Guardia Civil, y una marcha que se hace por los diferentes puentes de la ciudad. Estamos contentos, al final han sido más de 2.800 camisetas vendidas de las 3.000 que hemos puesto en venta, más las que vendamos durante el día de hoy», ha explicado Vaca. Y ha señalado: «Cada vez va a más, año a año ampliamos inscripciones. Se ha demostrado que se hacen bien las cosas, con un buen recorrido, se ha corrido la voz entre deportistas y pacenses. También viene gente de fuera, desde Portugal a Pamplona. Y al final, lo más importante: se ayuda a los que lo necesitan».

